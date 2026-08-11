Hadise'den Şık ve Coşkulu Konser: Bin Kişilik Dev Koro Eşlik Etti!

Pop müziğin güçlü seslerinden Hadise Kıbrıs'taki bir otelde düzenlediği görkemli konserle hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık bin kişilik bir dinleyici topluluğunun katıldığı gecede ünlü şarkıcı yüksek enerjisi ve büyüleyici sahne hakimiyetiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Taş İşlemeli Gümüş Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

İddialı ve şık sahne kombinleriyle her zaman magazin gündeminde ilk sıralarda yer alan Hadise bu özel gecede de stilinden ödün vermedi. Güzel popçu üzerini süsleyen taş işlemeli gümüş renkli özel tasarım elbisesiyle sahnede adeta ışıl ışıl parlayarak izleyicilerden tam not aldı.

Ara Beni Ve Hit Şarkılarını Bin Kişiyle Birlikte Söyledi

Repertuvarında yer alan en sevilen şarkılarını art arda seslendiren başarılı sanatçı özellikle son döneme damga vuran hit parçası Ara Beni ile salondaki coşkuyu tavan yaptırdı. Konser alanını dolduran bin kişilik müziksever koro tüm şarkılarda Hadise'ye tek bir ağızdan dev bir coşkuyla eşlik etti. Hem görsel hem de işitsel açıdan tam bir şölen havasında geçen konser izleyenlerin uzun süre unutamayacağı anlara sahne oldu.