Hazal Filiz Küçükköse Bodrum'da Sezonu Açtı! Fit Görüntüsüyle Büyüledi

Televizyon dünyasının başarılı ve güzel oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse tempolu ve yorucu geçen koca bir sezonun ardından yorgunluğunu atmak için soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı. Tatil sezonunu resmi olarak açan 38 yaşındaki ünlü oyuncu gün boyu plajda denizin ve güneşin tadını çıkarırken magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıdı. Kendine has tarzı ve kusursuz fiziğiyle sahilin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Küçükköse plajdaki neşeli ve enerjik halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Bodrum Sahillerinde Renkli Mayokini Rüzgarı

Plaj şıklığından ödün vermeyen ve iddialı seçimiyle göz dolduran Hazal Filiz Küçükköse Bodrum tatilinde renkli bir mayokini giymeyi tercih etti. Günün büyük bir bölümünü sahilde geçiren ve vaktinin çoğunu denizde yüzerek değerlendiren güzel oyuncu Ege'nin serin sularında keyifli dakikalar yaşadı. Denizdeki yüzme seansının ardından duşa geçerek serinleyen ünlü isim, daha sonra iyice dinlenmek üzere şezlonguna yöneldi.

Fit Görüntüsü Ve Şezlong Sohbeti Objektiflere Yansıdı

Şezlonguna uzanarak güneşin ve sıcak havanın tadını çıkaran Küçükköse bir süre cep telefonuyla ilgilenerek arkadaşlarıyla sohbet etti. Yıllara meydan okuyan fit görünümü, düzenli spor anlayışı ve formuyla adeta parlayan başarılı oyuncunun o keyifli anları kadrajlara saniye saniye yansıdı. Bodrum'da iyice moral ve enerji depolayan oyuncunun yeni projeler öncesinde tatilini bir süre daha uzatacağı öğrenildi.