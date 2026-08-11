Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Mutfağa Girdi! Kavanoz Kavanoz Kışlık Domates Sosu Hazırladı

Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam mutfağa girip kışlık domates sosu hazırladı. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam Mutfağa Girdi! Kavanoz Kavanoz Kışlık Domates Sosu Hazırladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 09:33

Ekranların reyting rekorları kıran yapımı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Beril Pozam bu kez oyunculuk performansıyla değil mutfaktaki becerileriyle gündeme geldi. Mutfak önlüğünü takıp tezgaha geçen ünlü oyuncu yaklaşan kış mevsimi öncesinde kavanoz kavanoz kışlık domates sosu hazırlayarak geleneksel kış hazırlık kervanına katıldı.

Kışlık Domatesler Pişiyor Notuyla Paylaştı

Evindeki samimi ve doğal halleriyle dikkat çeken 30 yaşındaki güzel oyuncu domateslerin kaynadığı ve kavanozlara doldurulduğu anları kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Mutfaktaki hummalı çalışmasını "Kışlık domatesler pişiyor" notuyla paylaşan Pozam'ın bu paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi görerek kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum topladı.

İnşirah Suresi Açıklaması Ve Emre Altuğ Detayı İle Gündem Olmuştu

Başarılı kariyerinin yanı sıra içsel dünyasına dair samimi açıklamalarıyla da adından söz ettiren Beril Pozam daha önce katıldığı bir programda manevi yolculuğuna dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Rol arkadaşı Emre Altuğ sayesinde İnşirah Suresi ile tanıştığını belirten oyuncu Kur'an-ı Kerim okuma sürecini şu sözlerle anlatmıştı:

"Yalı Çapkını'ndayken bir gün oturup konuşuyoruz. Emre Altuğ 'Ben sabahları İnşirah Suresi okurum' dedi. Ben daha önce İnşirah Suresi'ni hiç duymamıştım. 'Dur bir bakayım' dedim. Hemen internetten açıp okudum ve o an gerçekten gönlümden vuruldum. O dönemde içsel bir rahatlamaya ve ferahlamaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ben de İnşirah Suresi okumaya başladım."

Ersin Arıcı İle Mutlu Evliliği Sürüyor

Dizideki başarısının yanı sıra özel hayatında da mutlu bir dönem geçiren Beril Pozam 2024 yılında aynı projedeki rol arkadaşı Ersin Arıcı ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliğin ardından evindeki huzurlu yaşamıyla öne çıkan güzel oyuncunun kışlık hazırlık yaptığı neşeli kareleri takipçileri tarafından "Tam bir ev hanımı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

 

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