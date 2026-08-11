Sıla Gençoğlu'ndan KKTC'de Müjde! Konstantinos Argiros İle İkinci Proje Geliyor

İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesindeki kapalı gişe konserlerinin ardından müzik maratonuna ara vermeden devam eden başarılı sanatçı Sıla Gençoğlu rotayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevirdi. KKTC'de ünlü bir otelde sahne alarak sevenleriyle buluşan usta yorumcu hem sesi hem de büyüleyici sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında dinleyicileriyle sohbet eden Sıla, Yunan müziğinin popüler ismi Konstantinos Argiros ile imza attığı Yanımda Uyu düetinin ardından hayranlarını heyecanlandıran yeni bir haber verdi.

Hem Kulakların Pasını Siliyor Hem Gözlerin

Yunan sanatçı Konstantinos Argiros ile yakaladıkları müzikal kimyadan son derece memnun olduğunu belirten Sıla Gençoğlu dinleyicilerden gelen geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini söyledi. İkinci bir ortak projenin sinyalini veren ünlü popçu, samimi açıklamalarda bulundu:

"Aldığımız olumlu tepkiler bizi gerçekten çok cesaretlendirdi. Argiros hem kulakların pasını siliyor hem gözlerin... Kendisiyle harika bir enerji yakaladık. Şu an detay veremiyorum ama yakın zamanda büyük bir sürprizimiz var."

Müzik Dünyasında Heyecan Yaratan İş Birliği

Türk ve Yunan müziğini bir araya getiren Yanımda Uyu çalışmasıyla kısa sürede dijital platformlarda ve müzik listelerinde zirveye yerleşen ikilinin yeni bir sürpriz hazırlığında olması, her iki sanatçının da hayran kitlesinde büyük heyecan uyandırdı. KKTC konserini izlemeye gelen yüzlerce müziksever Sıla'nın bu müjdesini alkışlarla karşıladı. Sahnesinde klasikleşmiş hitlerinin yanı sıra son dönem şarkılarını da seslendiren ünlü sanatçı konser maratonuna yurt içi ve yurt dışı turneleriyle devam edeceğini belirtti.