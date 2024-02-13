Yılmaz Erdoğan'ın gizli aşkı ortaya çıktı: Bircan Bali dosta düşmana duyurdu

Son zamanlarda "İnci Taneleri" dizisiyle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın gizli aşkı ortaya çıktı. Uzun süredir Belçim Bilgin ile boşandıktan sonra adı başka ilişkilerle anılmayan Erdoğan'ın, yaklaşık iki yıldır ünlü bir model olan Cansu Taşkın ile birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Yılmaz Erdoğan'ın gizli aşkı ortaya çıktı: Bircan Bali dosta düşmana duyurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2024 18:14

Master Haber TV'de Bircan Bali'nin yaptığı açıklamaya göre, Yılmaz Erdoğan'ın herkesten gizlediği bir ilişkisi olduğu öne sürüldü. Bali, programda "Ben bir bomba patlatayım" diyerek, Erdoğan'ın iki yıldır ünlü model Cansu Taşkın ile birlikte olduğunu iddia etti.

Bali'nin açıklamalarına göre, Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında 25 yaş fark bulunuyor. Taşkın 31 yaşında iken Erdoğan 56 yaşında. İddialara göre, bu ilişkiyi çevresinden gizlemeye çalışan ikili, birlikteliklerini uzun süre kamuoyundan saklamış.

Bu iddiaların ardından Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Bali'nin ortaya attığı iddia, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı ve izleyiciler arasında merak uyandırdı.

Yılmaz Erdoğan'ın uzun süredir gizli tuttuğu bir ilişki yaşadığı iddiaları, kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Bu iddiaların doğruluğu ve ilişkinin detayları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor

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