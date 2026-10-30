Ceza'dan İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Gündoğdu Meydanı Sallandı!

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Ceza rüzgarı! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gündoğdu Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz gece.

Ceza'dan İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Gündoğdu Meydanı Sallandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 09:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali coşku dolu anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festivalin en anlamlı gecelerinden biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamında Gündoğdu Meydanı'nda müzikseverlerle buluşan Türk rap müziğinin efsanevi ismi Ceza unutulmaz bir konsere imza attı. Binlerce vatandaşın akın ettiği meydanda dev bir koro oluşturan hayranlar bayram coşkusunu rap müziğin enerjisiyle doruklarda yaşadı.

Gündoğdu Meydanı'nda Binler Sus Pus Dedi

Festivalin altıncı akşamında sahne alan başarılı sanatçı Ceza sahneye çıktığı andan itibaren bitmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Cumhuriyet coşkusunun kent sokaklarına taştığı bu özel gecede sanatçı hafızalara kazınan Sus Pus, Baskın ve Fark Var gibi en sevilen hit şarkılarını seslendirdi. Meydanı dolduran her yaştan müziksever şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek İzmir'de gökyüzünü inleten devasa bir Cumhuriyet coşkusu yarattı.

İzmir Kültür Yolu Festivali 1 Kasım'a Kadar Devam Ediyor

Sanatın ve kültürün kalbinin attığı İzmir Kültür Yolu Festivali 1 Kasım tarihine kadar hız kesmeden sürecek. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen konserler, sergiler ve birbirinden renkli kültür sanat etkinlikleri önümüzdeki günlerde de İstanbullu ve İzmirli sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. 29 Ekim akşamı Ceza'nın verdiği bu dev konser ise festivalin hafızalardan silinmeyecek anıları arasına şimdiden adını yazdırdı.

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