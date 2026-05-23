Yılmaz Erdoğan'dan Safa Sarı ve Atakan Çelik'e Şaşırtan Yanıt

Çok Güzel Hareketler programının başarılı komedyenleri Safa Sarı ve Atakan Çelik'in yeni müzikli gösterisi "Sonkiüçdört" bu akşam BKM'de ilk kez sahnelendi. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği ve biletlerin tamamen tükendiği gecede keyifli anlar yaşandı.

İlk Gösterimde Nostalji Rüzgarı

Safa Sarı ve Atakan Çelik ikilisi BKM sahnesindeki ilk temsillerinde izleyicileri 90'lı yıllara götürdü. Dönemin sevilen şarkılarını kendi tarzlarında yorumlayan başarılı komedyenler şarkı aralarında paylaştıkları eğlenceli hikayelerle de salonu kahkahaya boğdu.

Ustalardan Esprili Yanıt

Gecenin en çok konuşulan detayı ise ikilinin ustaları Yılmaz Erdoğan ile yaşadıkları telefon görüşmesi oldu. Yılmaz hocalarını gösteriye davet etmek için aradıklarını belirten Safa Sarı usta oyuncunun verdiği esprili yanıtı sahnede paylaştı: "Yılmaz hocayı aradım. Atakan'la konser vereceğiz dedim. 'Allah'tan ben o tarihte yurt dışındayım' dedi..."

Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerine takıldığı bu ironik cevap salonda büyük bir neşeyle karşılandı. İlk gecesinde izleyiciden tam not alan "Sonkiüçdört" önümüzdeki günlerde de BKM sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.