Saba Tümer Neden Yemek Yapmayı Sevmediğini Anlattı!

Ünlü sunucu Saba Tümer geçmişine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Tümer mutfakla arasına koyduğu mesafenin nedenini ilk kez paylaştı. Yemek yapma isteksizliğinin çocukluk yıllarındaki aile dinamiklerine dayandığını belirten sunucu bu durumun bir bilinçaltı refleksi olduğunu söyledi.

"Mutfakta Aslında Yetenekliyim"

Yemek yapma konusunda beceriksiz olmadığını aksine elinin lezzetli olduğunu ifade eden Saba Tümer çocukluğundaki ev ortamını şu cümlelerle özetledi: "Aslında elim çok lezzetlidir, güzel yemek yaparım. Annem çok özenli sofralar kurardı. Işıklar içinde özel sunumlarla yemekler yenirdi evde. Babam da böyle şeyleri çok severdi."

"Yemek Hazırlamak Bana Külfet Gibi Geliyor"

Zamanla mutfaktan tamamen uzaklaşmasının nedenini sonradan fark ettiğini dile getiren ünlü televizyoncu annesinin gösterdiği tüm özene karşılık yaşanan sadakatsizliğin kendisinde derin bir iz bıraktığını şu sözlerle itiraf etti:

"Ama düşünüyorum o kadar emek ver sonra aldatıl! Galiba bu durum bilinçaltıma işlemiş. Neden yemek yapmayı sevmediğimi sonradan fark ettim. Birine yemek hazırlamak bana külfet gibi geliyor. Mesela biri bana yemeğe gelecek olsa hemen geriliyorum."

Saba Tümer'in bilinçaltı ile yemek yapma alışkanlığı arasındaki bağı gözler önüne seren bu samimi itirafları magazin dünyasında haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu.