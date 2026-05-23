Yıllar Sonra Gelen İtiraf: “Benim Taze Kana İhtiyacım Var”

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Suna Selen yıllar sonra yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 86 yaşındaki sanatçı Münir Özkul ile evliliklerine dair bilinmeyen detayları anlattı. Yaptığı samimi açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

“Biz Hiçbir Zaman Sevgili Olmadık”

Katıldığı röportajda geçmişe dair konuşan Suna Selen ilişkilerini klasik bir evlilik olarak görmediğini söyledi. Usta oyuncu Münir Özkul ile bağlarının dostluk üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Selen “Biz hiçbir zaman sevgili olmadık. Daha çok arkadaş gibiydik.” sözleriyle dikkat çekti. Açıklamalarında evlilikleri boyunca aralarındaki ilişkinin alışılmış çift dinamiklerinden farklı olduğunu da dile getirdi.

“Benim Taze Kana İhtiyacım Var”

Röportajın en çok konuşulan bölümü ise boşanma sürecine dair anlattıkları oldu. Suna Selen yıllar önce Münir Özkul’un kendisine söylediği sözleri ilk kez paylaştı.

Özkul’un bir gün kendisine “Benim taze kana ihtiyacım var.” dediğini anlattı. Bu sözlerin ardından ilişkilerinin yön değiştirdiğini belirten Selen yaşananları sakin bir dille değerlendirdi.

Yeşilçam’ın hafızalara kazınan iki önemli ismi arasında geçen bu diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı yıllar sonra gelen itiraf karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Kızlarının İsmiyle İlgili Dikkat Çeken Detay

Suna Selen açıklamalarında kızlarının ismiyle ilgili bilinmeyen bir ayrıntıyı da paylaştı. Çocukları dünyaya geldiğinde Münir Özkul’un ilk eşi Şadan Özkul’un isim konusunda talepte bulunduğunu söyledi.

Bu isteğin ardından kızlarının adının Güner Şadan Özkul olarak belirlendiğini anlatan Selen yaşanan süreci doğal bir şekilde karşıladığını ifade etti.

Boşanma Kararı Nasıl Geldi?

Açıklamalarının devamında boşanma sürecinin de yine sakin bir konuşmanın ardından gerçekleştiğini anlattı. Münir Özkul’un kendisine eski eşiyle ilgili bir isteği ilettiğini söyledi.

Selen yaşananları “Pinpon topu gibi bir şey” sözleriyle yorumladı. Hayatındaki olaylara daha sakin yaklaşmayı tercih ettiğini belirten sanatçı yıllar sonra yaptığı açıklamalarla Yeşilçam dönemine dair farklı bir pencere açtı.