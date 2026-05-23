Tuba Büyüküstün'ün "Soy" İçin Paylaştığı Arapça Video Sosyal Medyayı Salladı

Dünyaca tanınan oyuncu Tuba Büyüküstün Türk ve Arap sinema sektör ortaklığıyla hayata geçirilen uluslararası bir projeyle beyaz perdeye dönüyor. Hazırlıkları hızla devam eden sinema filminin tanıtımı için paylaşılan ilk görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kamera Karşısında Arapça Konuştu

Orta Doğu'da geniş bir kitleye hitap eden ünlü oyuncu yeni projesi için yayınlanan kısa bir videoda kendisini akıcı bir şekilde Arapça tanıttı. Büyüküstün'ün dil yeteneğini gözler önüne seren bu özel paylaşım kısa sürede internet dünyasında hızla yayılarak özellikle Arap hayranlarından binlerce tebrik mesajı aldı.

Hikayesi Turki Alalshikh'e Ait

Tuba Büyüküstün'ü alışılmışın dışında bir rolle seyirciyle buluşturacak olan Türk-Arap ortak yapımı film "Soy" adını taşıyor. İddialı bir korku-gerilim projesi olarak tasarlanan filmin orijinal hikayesi ise Suudi Arabistan Kraliyet Başdanışmanı Turki Alalshikh'e ait. Büyük bir bütçe ve güçlü bir prodüksiyon ekibiyle çekilen bu ortak yapım şimdiden yılın en merak edilen uluslararası sinema olayları arasında gösteriliyor.