Erkan Petekkaya TRT'nin Yeni 15 Temmuz Dizisi "Asırlık Gece"de

Ünlü aktör Erkan Petekkaya, TRT'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için hazırlattığı yeni projesiyle anlaştı. Başarılı oyuncu "Asırlık Gece" adını taşıyan döküdrama (belgesel-drama) projesinin çekimleri için bugün resmen sete çıktı.

Çekimler Ankara'da Başladı

TRT'nin "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve çeşitli Ramazan projelerine imza atan yapım ekibi bu kez 15 bölümlük bu özel dizinin yapımını üstleniyor. Yönetmenliğini Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu'nun üstlendiği projenin çekimleri olayların tarihsel olarak yaşandığı gerçek mekanlarda gerçekleştiriliyor. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen çalışmaların Ankara ayağı dün itibarıyla başladı. Antoloji formatında tasarlanan dizide her bölümde farklı bir insan hikayesi ekrana taşınacak.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı'na Hayat Verecek

Projenin en çok konuşulan detaylarından biri de Erkan Petekkaya'nın canlandıracağı karakter oldu. Usta oyuncu dizide dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ı canlandırıyor. Petekkaya'nın, hikayenin odak noktası olan 3 bölümde ağırlıklı olarak rol alacağı belirtildi.

Gerçekçi ve döküdrama formatına uygun bir dille hazırlanan "Asırlık Gece" dizisinin çekimleri yoğun bir tempoda devam ediyor. Televizyon dünyasında şimdiden büyük merak uyandıran tarihi yapımın önümüzdeki 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluşması planlanıyor.