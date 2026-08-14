Nihat Altınkaya ve Burç Kümbetlioğlu Bitez'de Görüntülendi

Televizyon ekranlarında üstlendikleri dram ve aksiyon ağırlıklı rollerle tanınan Nihat Altınkaya ile Burç Kümbetlioğlu yaz aylarının kavurucu sıcağından korunmak için tatil rotalarını Ege Bölgesi'ne çevirdi. Yeni televizyon sezonu için okuma provalarına ve set çalışmalarına başlamadan önceki zamanlarını tatil yaparak değerlendiren iki deneyimli oyuncu Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da kameralara takıldı. Habertürk muhabiri Atakan Makar'ın bölgedeki çalışmaları esnasında görüntülediği ikili tatillerini Bodrum'un nispeten daha sakin atmosfer sunan Bitez beldesinde geçirmeyi tercih ediyor. Ortak arkadaş gruplarının da katılımıyla kalabalık bir plan organize eden oyuncular kış aylarında setlerde biriken yorgunluğu deniz kenarında atıyor.

Sıcaktan Bunalınca Denize Girdiler

Farklı televizyon projelerinde kamera karşısına geçen oyuncular sektördeki yoğun mesailerini bir süreliğine askıya aldı. Gün boyu Bitez sahilindeki bir plaj işletmesinde vakit geçiren Altınkaya ve meslektaşı Kümbetlioğlu öğle saatlerinde artan nem ve sıcak havadan bunalınca serinlemek amacıyla iskeleden denize atladı. Ege'nin serin sularında uzun süre yüzerek fiziksel kondisyonlarını korumaya özen gösterdikleri görülen ikili denizin içinde arkadaşlarıyla uzun bir sohbete daldı. Aksiyon dizilerindeki performanslarıyla bilinen Nihat Altınkaya'nın formda yapısı objektiflere yansırken Burç Kümbetlioğlu da neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

İskelede Güneşlenme Molası

Deniz içindeki serinleme ve yüzme aktivitelerini bitiren isimler daha sonra sudan çıkarak doğrudan ahşap iskeleye yöneldi. Oyuncular günün geri kalanında iskele üzerinde güneşlenirken objektiflere yansıdı. Çevrelerindeki diğer tatilcilerin meraklı bakışlarına aldırış etmeyen ikili dikkatlerini tamamen kendi arkadaş gruplarına vererek günün tadını çıkardı.