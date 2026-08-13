Yıllarca Gizemdi! Michael Jackson Çocuklarını Neden Sakladı?

Michael Jackson’ın çocukken yüzlerini maskelerle gizlemesinin nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. Kızı Paris Jackson babasının amacını ilk kez anlattı.

Yıllarca Gizemdi! Michael Jackson Çocuklarını Neden Sakladı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 18:05

Michael Jackson’ın çocuklarını zaman zaman maskelerle dışarı çıkardığını hatırlarsınız. O dönem bu görüntüler oldukça konuşulmuş herkes bunun nedenini merak etmişti. Yıllar sonra kızı Paris Jackson babasının bu tercihini neden yaptığını anlattı.

Paris’in anlattıklarına göre Michael Jackson’ın amacı aslında çocuklarını saklamak değil onlara mümkün olduğunca normal bir çocukluk yaşatmaktı. Ünlü şarkıcı çocuklarının yüzleri görünürse insanların onları hemen tanıyacağını biliyordu. Bu yüzden maske takmalarını istiyordu.

“Bizi Kimse Tanımasın İstiyordu”

Paris Jackson katıldığı bir podcast programında çocukluğuna dair bu anıları paylaşırken o zamanlar yaşananları oldukça normal karşıladığını söyledi.

Babası ona ve kardeşlerine maskeler taktırırken bunun nedenini de anlatıyordu. Paris’in aktardığına göre Michael Jackson maskeler sayesinde insanların onların çocukları olduğunu anlamayacağını ve böylece dışarıda daha rahat hareket edebileceklerini düşünüyordu.

Yani amaç çocukları sürekli gözlerden uzak tutmaktan çok onlara diğer çocuklar gibi özgürce vakit geçirebilecekleri bir alan yaratmaktı.

Babasının Şöhretini Çocukken Fark Etmemiş

Paris Jackson’ın anlattığı bir başka anı ise babasının dünya çapındaki şöhretini ne zaman gerçekten fark ettiğini ortaya koydu.

Çocukken bir oteldeyken pencereden dışarı bakan Paris karşısındaki kalabalığı görünce büyük bir şaşkınlık yaşamış. İnsanların neden bu kadar yoğun şekilde bir araya geldiğini anlamaya çalışırken bunun babası Michael Jackson için olduğunu fark etmiş ve babasının ne kadar büyük bir yıldız olduğunu daha iyi anlamış.

Yıllar Sonra Anlam Kazandı

Paris Jackson çocukken babasının neden bu kadar dikkatli davrandığını tam olarak kavrayamadığını ancak büyüdükçe olaylara farklı bakmaya başladığını anlattı.

Maskeler sayesinde insanların kendilerini tanımadığını ve daha rahat bir hayat sürdüklerini söyleyen Paris babasının aslında çocuklarını şöhretin getirdiği yoğun ilgiden korumaya çalıştığını yıllar sonra daha iyi anladığını ifade etti.

Benzer Haberler
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'den Romantik Yıl Dönümü Paylaşımı: "İlk Sene-i Devriyemiz"
Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: Biran Damla Yılmaz'dan Şok İddialara İlk Yanıt: "Bu Konu Hakkında Konuşmak İstemiyorum"
46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı 46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı
Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi! Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi!
Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti! Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle! Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı