Yıllarca Gizemdi! Michael Jackson Çocuklarını Neden Sakladı?

Michael Jackson’ın çocuklarını zaman zaman maskelerle dışarı çıkardığını hatırlarsınız. O dönem bu görüntüler oldukça konuşulmuş herkes bunun nedenini merak etmişti. Yıllar sonra kızı Paris Jackson babasının bu tercihini neden yaptığını anlattı.

Paris’in anlattıklarına göre Michael Jackson’ın amacı aslında çocuklarını saklamak değil onlara mümkün olduğunca normal bir çocukluk yaşatmaktı. Ünlü şarkıcı çocuklarının yüzleri görünürse insanların onları hemen tanıyacağını biliyordu. Bu yüzden maske takmalarını istiyordu.

“Bizi Kimse Tanımasın İstiyordu”

Paris Jackson katıldığı bir podcast programında çocukluğuna dair bu anıları paylaşırken o zamanlar yaşananları oldukça normal karşıladığını söyledi.

Babası ona ve kardeşlerine maskeler taktırırken bunun nedenini de anlatıyordu. Paris’in aktardığına göre Michael Jackson maskeler sayesinde insanların onların çocukları olduğunu anlamayacağını ve böylece dışarıda daha rahat hareket edebileceklerini düşünüyordu.

Yani amaç çocukları sürekli gözlerden uzak tutmaktan çok onlara diğer çocuklar gibi özgürce vakit geçirebilecekleri bir alan yaratmaktı.

Babasının Şöhretini Çocukken Fark Etmemiş

Paris Jackson’ın anlattığı bir başka anı ise babasının dünya çapındaki şöhretini ne zaman gerçekten fark ettiğini ortaya koydu.

Çocukken bir oteldeyken pencereden dışarı bakan Paris karşısındaki kalabalığı görünce büyük bir şaşkınlık yaşamış. İnsanların neden bu kadar yoğun şekilde bir araya geldiğini anlamaya çalışırken bunun babası Michael Jackson için olduğunu fark etmiş ve babasının ne kadar büyük bir yıldız olduğunu daha iyi anlamış.

Yıllar Sonra Anlam Kazandı

Paris Jackson çocukken babasının neden bu kadar dikkatli davrandığını tam olarak kavrayamadığını ancak büyüdükçe olaylara farklı bakmaya başladığını anlattı.

Maskeler sayesinde insanların kendilerini tanımadığını ve daha rahat bir hayat sürdüklerini söyleyen Paris babasının aslında çocuklarını şöhretin getirdiği yoğun ilgiden korumaya çalıştığını yıllar sonra daha iyi anladığını ifade etti.