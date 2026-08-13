Tuba Ünsal İtiraf Etti! Restorana Girmek İçin Yalan Söyledi

Tuba Ünsal çocuklarıyla birlikte yaşadığı restoran olayını sosyal medyada anlatınca gündem oldu. Ünlü oyuncu çocuklarının istediği yemeği yiyebilmeleri için gittikleri restoranda beklemediği bir durumla karşılaştığını söyledi.

Ünsal’ın anlattığına göre mekan boş olmasına rağmen rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle içeri alınmadılar. Çocuklarıyla birlikte birkaç kez yeniden şanslarını denediler ama sonuç değişmedi.

İki Kez Denedi Yine Alınmadı

Ünsal restorana ilk gittiklerinde çalışanların kendilerine rezervasyonları olmadığını söylediğini anlattı. Ancak içeride boş masalar olduğunu görünce durumun kendisine biraz garip geldiğini belirtti.

Çocuklarının canının o restorandaki yemeği çektiğini söyleyen oyuncu bu nedenle pes etmedi. Bir süre sonra yeniden sıraya girerek içeri girmeyi denedi. Fakat ikinci denemesinde de aynı cevapla karşılaştı. Bunun üzerine Ünsal çocuklarının isteğini yerine getirebilmek için biraz farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

“Telefonumun Şarjı Bitti” Dedi

Tuba Ünsal üçüncü kez restorana girmeyi denediğinde çalışanlara gerçekte olmayan bir telefon görüşmesinden söz etti.

Ünsal “Telefonumun şarjı bitti, sahibinizin benim adımı vermiş olması gerekiyor” diyerek içeri girmeyi başardığını söyledi. Ardından da bu sözlerin doğru olmadığını açıkça itiraf etti. Ünlü oyuncu bu yöntem sonrasında kendilerine içeride bir masa gösterildiğini anlattı.

Yaşadıklarına Kendisi de Şaşırdı

Başından geçenleri anlatırken yaptığı şeyi de sorgulayan Ünsal yaşananları “utanç verici” olarak değerlendirdi. Özellikle çocuklarının istediği yemeği yiyebilmesi için böyle bir yola başvurmak zorunda kalmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Ünsal, yaşadığı olayı takipçileriyle paylaşırken bir soru sormayı da ihmal etmedi: “Çocuklarınızın istediği yemeği yiyebilmesi için siz de böyle bir şey yapar mıydınız?” Bu itirafı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.