Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın Oğlundan Milli Başarı!

Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay basketbol kariyerinde önemli bir adım attı. Genç basketbolcu A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi. Bu haber başta ailesi olmak üzere sevenlerini de oldukça gururlandırdı.

Real Madrid altyapısında basketbol oynayan Ömer özellikle FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Gösterdiği başarılı performansın ardından A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesi genç oyuncunun kariyeri açısından da önemli bir dönüm noktası oldu.

Demet Şener’den Duygusal Paylaşım

Oğlunun milli takım kadrosuna seçildiğini öğrenen Demet Şener ise mutluluğunu sosyal medyada paylaşmadan duramadı. Ünlü isim Ömer’in başarısı karşısında “Ne büyük gurur!” diyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Aslında Ömer’in milli takım forması giymek istediği uzun zamandır biliniyordu. Genç basketbolcu daha önce verdiği bir röportajda, A Milli Takım’da oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu anlatmıştı. Küçük yaşlardan beri milli formayı taşıyan ağabeylerini örnek alan Ömer bir gün aynı formayı giymek istediğini söylemişti.

Anne ve Baba Çocukları İçin Yeniden Bir Arada

Ömer’in bu başarısında dikkat çeken bir başka detay ise Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın çocukları için yeniden yakınlaşması oldu.

Yıllar önce yollarını ayıran çift, yaşadıkları kırgınlıkları geride bırakarak Ömer ve kızları İrem için iletişimlerini yeniden güçlendirdi. Demet Şener de daha önce yaptığı bir açıklamada, geçmişte yaşananları geride bıraktığını ve çocukları için her şeyi yapacağını söylemişti.

Eski eşler çocuklarıyla birlikte Paros Adası’nda tatil yaparak ailece keyifli zaman da geçirmişti. Şimdi ise gözler genç basketbolcu Ömer’in milli takım kariyerinde.