Pelin Akil’den Sahnede Talihsiz Kaza! “Çok Canım Acıdı”

Pelin Akil tiyatro sahnesinde yaşadığı talihsiz anlarla gündeme geldi. “Arka Sıradakiler” dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu bir yandan televizyon ve sinema çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sahnede izleyiciyle buluşuyor.

Akil Hayko Cepkin’le başrolünü paylaştığı Jekyll & Hyde müzikalinde sahne gereği yaptığı bir hareket sırasında beklemediği bir durum yaşadı. Düşmesi gereken bölümde istediği gibi kontrollü hareket edemeyen oyuncu aynı noktaya peş peşe düşmek zorunda kaldı.

Aynı Yere Defalarca Çarptı

Akil’in anlattığına göre sahnedeki o anlar hiç de kolay geçmedi. Oyunun bir bölümünde düşmesi gereken oyuncu bir türlü kontrollü şekilde düşemeyince dizinin aynı noktasını tekrar tekrar yere vurdu.

Üstelik bu durum yalnızca bir kez yaşanmadı. Her düşüşte aynı bölgenin darbe alması Akil’in canının ciddi şekilde yanmasına neden oldu.

Oyuncu yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak “Oyunun bir yerinde düşüyorum ve orada asla kontrollü düşemediğim için dizimin hep aynı yerine lap lap vuruyorum. O kadar çok canım acıdı ki...” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Bacağındaki Morluğu Gösterdi

Pelin Akil yaşadığı düşüşlerin izini de takipçileriyle paylaştı. Bacağında oluşan morluğu gösteren oyuncu, sürekli aynı bölgenin üzerine düştüğünü söyledi.

“Sürekli morluğun üzerine düşüyorum” diyerek yaşadığı duruma sitem eden Akil’in paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Sahne Arkasındaki Zorluk Ortaya Çıktı

Akil’in yaşadığı bu olay aslında sahne performanslarının izleyiciye görünmeyen tarafını da bir kez daha ortaya koydu. Seyirci karşısında kusursuz görünmeye çalışan oyuncular bazen sahnede ciddi fiziksel zorluklarla karşılaşabiliyor.

Pelin Akil de yaşadığı tüm bu acıya rağmen performansını sürdürmeye devam ediyor. Oyuncunun paylaşımı sahnedeki gösterişli anların arkasında ne kadar yorucu ve zahmetli bir sürecin olduğunu da gözler önüne serdi.