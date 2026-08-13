Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Çiftinden Çeşme'de Aile Boyu Deniz Keyfi!

Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk oğulları Ali ile Çeşme Dalyan'da görüntülendi. Çift minik bebeklerini denizde öpücüklere boğdu.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Çiftinden Çeşme'de Aile Boyu Deniz Keyfi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 17:45

Türk televizyonlarının başarılı ve sevilen oyuncularından Tolga Sarıtaş ile modacı eşi Zeynep Mayruk yaz tatilinin tadını Ege'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda anne-baba olma heyecanını yaşayarak minik oğulları Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift önceki gün Çeşme Dalyan'da bulunan popüler mekan Momo'da objektiflere takıldı.

Minik Ali'yi Öpücüklere Boğdular

Çiçeği burnunda anne-baba, minik bebekleri Ali ile birlikte sıcak havanın ve serin suların tadını çıkardı. İlk kez ailece deniz keyfi yaparken görüntülenen ünlü çiftin mutluluğu ve neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Oğulları Ali'yi denize sokan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk suyun içinde minik bebeklerini adeta öpücüklere boğdu.

Anne ve babasının kucağında suyla tanışan minik Ali'nin sevimli halleri ve çiftin aile saadetini yansıtan samimi anları plajdakilerin ve magazin muhabirlerinin ilgi odağı oldu. Deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçen ünlü çift gün boyu oğullarıyla ilgilenerek keyifli bir tatil günü geçirdi.

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