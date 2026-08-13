Hande Erçel Masal Prensesi Gibi! Pozları Olay Oldu

Hande Erçel yine sosyal medyanın gündeminde. Güzel oyuncu, son paylaşımında tercih ettiği lila renkli elbiseyle adeta masal dünyasından çıkmış gibiydi. Zarif görünümü ve verdiği pozlarla dikkat çeken Erçel’in fotoğrafları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Özellikle özel davetlerdeki tarzıyla sık sık konuşulan oyuncu, bu kez de seçtiği elbiseyle moda meraklılarının ilgisini çekti. Lila tonunun verdiği romantik hava, Erçel’in sade ama etkileyici duruşuyla birleşince ortaya oldukça dikkat çekici bir görüntü çıktı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Kamera karşısına geçen Hande Erçel’in pozları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Oyuncunun takipçileri, paylaşımın altını yorumlarla doldururken birçok kişi onun masalsı görünümüne dikkat çekti.

Erçel’in elbisesi kadar pozları da konuşuldu. Zarif duruşu ve kendine özgü tarzıyla yine beğeni toplamayı başaran oyuncu, moda konusunda neden bu kadar yakından takip edildiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Kısacası Hande Erçel, yeni paylaşımıyla yine şaşırtmadı. Lila elbisesiyle verdiği kareler, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Ekranların Sevilen Yüzü

Hande Erçel’in bugünlere gelmesi ise bir anda olmadı. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisindeki Zahide karakteriyle adım atan Erçel, zaman içinde birbirinden farklı projelerde rol aldı.

Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, artık yalnızca ekran performansıyla değil, kıyafet seçimleriyle de yakından takip ediliyor.

Özellikle davetlerde tercih ettiği elbiseler ve kombinler, magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Son lila elbisesi de bunun yeni bir örneği oldu. Paylaşımın ardından gelen yorumlara bakılırsa Erçel, bu kez de tarzıyla sevenlerinden tam not almış görünüyor.