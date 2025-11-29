Yıllar Süren Küslük Bitti: Demet Akalın ve Berkay Gözyaşlarıyla Barıştı!

Uzun yıllardır devam eden Demet Akalın ve Berkay arasındaki küslük, duygusal bir buluşmayla resmen sona erdi. İkili, bir araya gelerek hasret giderdi ve birbirlerine sarılarak barıştı. Kavuşma anlarında Demet Akalın’ın gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok" cümlelerine yer verdi.

Küslüğün Nedeni Hediye Saat Kriziydi

Demet Akalın ve Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin arasında yaşanan gerginlik, hediye edilen bir saat yüzünden başlamıştı. Akalın, hediye ettiği saati satmak isteyen çifte küsmüş ve taraflar bu süreçte birbiri hakkında ağır konuşmalar yapmıştı.

Akalın’dan “Kimseyle Küs Gitmek İstemiyorum” Açıklaması

Bu barışma, Demet Akalın’ın geçtiğimiz yıl yaptığı "Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklamalarını akıllara getirdi. Akalın, bir dönem Fatih Ürek ile olan küslüğünü de bitirmişti.

Fatih Ürek ile yaşadığı gerginliğin ardından, Ürek'in rahatsızlığını öğrenen Akalın, aralarındaki küslüğün yakın zamanda sona erdiğini söylemiş ve "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu" demişti. Ünlü şarkıcı, korkularından bahsederek, "Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Berkay ile olan bu yeni barışma da Akalın'ın bu dileğinin bir yansıması olarak değerlendirildi.