Yıllar Süren Küslük Bitti: Demet Akalın ve Berkay Gözyaşlarıyla Barıştı!

Demet Akalın ve Berkay arasındaki yıllardır süren küslük, gözyaşlarıyla sona erdi. Akalın, Instagram'dan "Çok özlemişim" notunu paylaştı.

Yıllar Süren Küslük Bitti: Demet Akalın ve Berkay Gözyaşlarıyla Barıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-11-2025 12:42

Uzun yıllardır devam eden Demet Akalın ve Berkay arasındaki küslük, duygusal bir buluşmayla resmen sona erdi. İkili, bir araya gelerek hasret giderdi ve birbirlerine sarılarak barıştı. Kavuşma anlarında Demet Akalın’ın gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok" cümlelerine yer verdi.

 

Küslüğün Nedeni Hediye Saat Kriziydi

Demet Akalın ve Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin arasında yaşanan gerginlik, hediye edilen bir saat yüzünden başlamıştı. Akalın, hediye ettiği saati satmak isteyen çifte küsmüş ve taraflar bu süreçte birbiri hakkında ağır konuşmalar yapmıştı.

 

Akalın’dan “Kimseyle Küs Gitmek İstemiyorum” Açıklaması

Bu barışma, Demet Akalın’ın geçtiğimiz yıl yaptığı "Kimseyle küs gitmek istemiyorum" açıklamalarını akıllara getirdi. Akalın, bir dönem Fatih Ürek ile olan küslüğünü de bitirmişti.

Fatih Ürek ile yaşadığı gerginliğin ardından, Ürek'in rahatsızlığını öğrenen Akalın, aralarındaki küslüğün yakın zamanda sona erdiğini söylemiş ve "İlk düşündüğüm şey iyi ki barışmışım oldu" demişti. Ünlü şarkıcı, korkularından bahsederek, "Ölmeden vasiyetimi yapmak istiyorum. Kimseyle küs gitmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Berkay ile olan bu yeni barışma da Akalın'ın bu dileğinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Benzer Haberler
Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Şok İtiraf: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Şok İtiraf: "1 Dakikalık Görüşme İçin 100 Bin TL Teklif Ettiler"
Kenan Doğulu'dan Los Angeles Yangını Sonrası İsyan: “Giden Sadece Ev Değil... Kenan Doğulu'dan Los Angeles Yangını Sonrası İsyan: “Giden Sadece Ev Değil..."
Derin Talu'nun Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti
Mert Demir’den Serenay Sarıkaya’ya Her Sabah Romantik Jest: “İki Kahve ve Çiçek Alırım” Mert Demir’den Serenay Sarıkaya’ya Her Sabah Romantik Jest: “İki Kahve ve Çiçek Alırım”
Ajda Pekkan'ın Süper Lüks Villası Gündemde: Bodrum'daki 4 Katlı, 6 Odalı Yeni Yuva Ajda Pekkan'ın Süper Lüks Villası Gündemde: Bodrum'daki 4 Katlı, 6 Odalı Yeni Yuva
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı
  • 29-11-2025 17:03

Survivor’ın Sırrı Ortaya Çıktı: Cemal Can Canseven Yarışmacıların Tuvalet İhtiyacını Nerede Giderdiğini Açıkladı

Yıllar Süren Küslük Bitti: Demet Akalın ve Berkay Gözyaşlarıyla Barıştı!
  • 29-11-2025 12:42

Yıllar Süren Küslük Bitti: Demet Akalın ve Berkay Gözyaşlarıyla Barıştı!