Manifest'in Zoktay'ı Tanınmaz Halde! İkonik Mavi Saçlarına Veda Etti

Türkiye'nin son dönemde en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest'in iddialı üyesi Zeynep Sude Oktay (Zoktay) imajında keskin bir dönüşüme gitti. Hayranlarının görmeye alıştığı o uzun ve canlı mavi saçlarına radikal bir kararla veda eden başarılı isim saçlarını kısacık kestirerek yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medyayı sallayan bu cesur hamle Manifest takipçilerini de ikiye böldü.

BIG5 Türkiye İle Yıldızı Parladı

2025 yılında BIG5 Türkiye yarışmasıyla müzik yolculuğuna adım atan Manifest pop, dans ve R&B türlerini modern koreografilerle harmanlayarak kısa sürede genç kuşağın gözdesi haline geldi. Başrol Sensin, Amatör, Toz Pembe, Daha İyi ve Rüya gibi hit parçalarıyla dijital listeleri altüst eden 6 kişilik grup K-pop esintili konseptleriyle epey dikkat çekiyor.

Grup kurulmadan önce Edis ve Zeynep Bastık gibi dev isimlerin arkasında profesyonel dansçı olarak sahne alan Zoktay ise güçlü dans geçmişi sahne karizması ve kendine özgü tarzıyla grubun en çok öne çıkan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Çene Hizasında Küt Kesim: Eski Saçlarını Özleyeceğiz

Yıllardır kullandığı ve adeta kişisel markası haline gelen uzun mavi saçlarını geride bırakan Zoktay saçlarını çene hizasında küt modelde kestirdi. Yeni imajını kişisel hesabından paylaşan genç şarkıcının fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Takipçilerinin bir kısmı bu yeni tarzı son derece cesur, modern ve havalı bulurken büyük bir kesim ise grubun simgesi haline gelen o ikonik mavi saçları şimdiden özleyeceklerini dile getirdi. Bakalım Zoktay'ın bu yeni tarzı grubun gelecek konseptlerine nasıl yansıyacak...