Yıllar Sonra Flaş Karar! Yaşar Alptekin Bakın Neden Değişti

Yaşar Alptekin yıllardır kullandığı şalvar, sarık ve cübbeyi neden bıraktığını anlattı. Ünlü isim aldığı “Sen Muhammed Ali ol” tavsiyesini açıkladı.

Yıllar Sonra Flaş Karar! Yaşar Alptekin Bakın Neden Değişti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 18:22

Bir dönem podyumların ve ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Yaşar Alptekin, maneviyata yöneldikten sonra uzun süre şalvar, sarık ve cübbe giyerek yaşamını sürdürmüştü. Ancak Alptekin, şimdi bu tarzını geride bıraktı. Giyimindeki değişiklik sosyal medyada gündem olurken, “Eski hayatına mı özeniyorsun?” şeklinde eleştiriler de aldı.

Ünlü isim ise bu yorumlara daha fazla sessiz kalmadı ve kararının arkasındaki nedeni anlattı.

“Aradaki Köprüyü Kırarsın” Uyarısı

Yaşar Alptekin, yaklaşık altı yıl boyunca geleneksel kıyafetlerle dolaştığını söyledi. Bu süreçte kendisine destek veren ve saygı duyduğu bir vekilin tavsiyesinin kararında etkili olduğunu anlattı.

Alptekin’in aktardığına göre bu kişi ona, sanat ve sosyete dünyasından geldiğini hatırlatarak önemli bir noktaya dikkat çekti. “Bizim gibi giyinirsen aradaki köprüyü kırarsın” şeklinde bir uyarıda bulunan vekil, Alptekin’in insanlara ulaşabilmesi için görünüşünün de etkili olabileceğini söyledi.

İlk başta bu fikre sıcak bakmayan Alptekin, yine de kendi bildiğini okumak istediğini ifade etti. Ancak sonrasında anlatılan bir örnek, düşüncesini değiştirdi.

“Sen Muhammed Ali Ol”

Alptekin’in kararındaki asıl kırılma noktası ise Muhammed Ali ve Yusuf İslam üzerinden yapılan karşılaştırma oldu.

Kendisinin aktardığına göre vekil, Yusuf İslam’ın Müslüman olduktan sonra cübbe ve sarık giymesinin hayran kitlesi üzerindeki etkisinden söz etti. Ardından Muhammed Ali örneğini vererek, ünlü boksörün takım elbiseyle milyonlara ulaştığını anlattı ve Alptekin’e “Sen Muhammed Ali ol” dedi.

Bu sözlerin kendisine mantıklı geldiğini belirten Alptekin, bunun ardından cübbeyi bırakma kararı aldığını söyledi.

“İnancım Değişmedi”

Yaşar Alptekin, kıyafetini değiştirmesinin inancında bir değişiklik anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Asıl amacının sanat ve gençlik dünyasıyla yeniden bir köprü kurmak olduğunu söyledi.

Alptekin, kendisine yöneltilen eleştirilere ise “Ben halk ne der değil, Hâk ne der derdindeyim” sözleriyle yanıt verdi.

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