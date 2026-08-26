Yıldız Tilbe Konserde Çileden Çıktı! Güvenliği Eliyle İtti

Yıldız Tilbe, yine kendine has tavırlarıyla sahnede dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının son konserinde yaşanan kısa bir an ise izleyenleri şaşırttı. Şarkısını söylerken sahnedeki platformun üzerine çıkan Tilbe, kendisine yardımcı olmak isteyen güvenlik görevlisini eliyle geri itti. Üstelik yaşananlara rağmen performansını hiç bozmadan şarkısına devam etti.

Platformun Üzerinde Şarkı Söyledi

Konser sırasında enerjisiyle sahneyi dolduran Yıldız Tilbe, bir ara dekoratif bir platformun üzerine çıktı. Platformun üzerinde çömelerek şarkısını söylemeye devam eden sanatçı, daha sonra ayağa kalkmak istedi.

Tam o sırada yanında bulunan güvenlik görevlisi, Tilbe’nin dengesini kaybetmemesi ve olası bir düşme yaşanmaması için yardım etmek istedi. Ancak Tilbe’nin bu müdahaleden pek hoşlanmadığı görüldü.

Güvenliği Eliyle Geri İtti

Güvenlik görevlisinin koluna dokunarak destek olmaya çalıştığı sırada Yıldız Tilbe, eliyle görevliyi geri itti. Kısa süren bu hareket, çevredeki seyircilerin de dikkatinden kaçmadı.

Tilbe’nin hareketinden, o anda herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadığı ve kendi başına devam etmek istediği anlaşıldı. Yaşananlar sırasında ise konserin enerjisi hiç düşmedi.

Şarkısını Hiç Kesmedi

Güvenlik görevlisini geri gönderdikten sonra platformun üzerinde ayağa kalkan Yıldız Tilbe, performansına kaldığı yerden devam etti. Şarkısını söylemeyi sürdüren sanatçı, ritme eşlik ederek sahnedeki enerjisini korudu.

O sırada seyircilerden bazıları yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlayan görüntüler, Yıldız Tilbe’nin konserindeki bu ilginç anı gündeme taşıdı.

Tilbe’nin sahnede yaşadığı bu küçük olay, sanatçının yine alışılmışın dışında bir görüntü vermesine neden oldu. Güvenlik görevlisinin iyi niyetli müdahalesine verdiği tepki ise sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına yol açtı. Kimi kullanıcılar Tilbe’nin kendi alanına müdahale edilmesini istemediğini düşünürken, kimileri de görevlinin sadece yardımcı olmaya çalıştığına dikkat çekti.