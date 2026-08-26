Jon Snow’un Yeni Adresi Harry Potter! Kit Harington’ın Rolü Belli Oldu

Game of Thrones denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Kit Harington, bu kez bambaşka bir evrene adım atıyor. Jon Snow karakteriyle dünya çapında tanınan ünlü oyuncu, HBO’nun yeni Harry Potter dizisinin kadrosuna katıldı. Harington, dizinin ikinci sezonunda izleyicilerin karşısına Gilderoy Lockhart karakteriyle çıkacak.

Jon Snow’dan Gilderoy Lockhart’a

Kit Harington’ın yeni rolü özellikle Game of Thrones hayranlarını şaşırtmış durumda. Jon Snow gibi ciddi ve mücadeleci bir karakterle hafızalara kazınan oyuncu, bu kez oldukça farklı bir kişiliğe sahip Lockhart’ı canlandıracak.

HBO Max’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Harington, daha önce bu rol için adı açıklanan Nicolas Hoult’un projeden ayrılmasının ardından kadroya dahil oldu. Hoult’un yoğun çalışma programı nedeniyle yapımdan ayrıldığı belirtildi.

Lockhart Nasıl Bir Karakter?

Gilderoy Lockhart, Harry Potter ve Sırlar Odası hikâyesinde önemli bir yere sahip. Hogwarts’ta Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersini veren Lockhart, kendisini son derece başarılı ve ünlü bir büyücü olarak tanıtıyor.

Fakat işin aslı biraz farklı. Lockhart’ın en dikkat çeken özelliği, başkalarının başarılarını kendisine mal etmesi. Yani dışarıdan bakınca karizmatik ve kendine güvenen bir büyücü gibi görünse de aslında izleyiciyi şaşırtacak kadar farklı bir karakter.

Bu rolü 2002 yapımı Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Kenneth Branagh canlandırmıştı. Şimdi ise karaktere Kit Harington hayat verecek.

Yeni Harry Potter Kadrosu da Belli

J.K. Rowling’in yedi kitaplık serisinden uyarlanan HBO dizisi, hikâyeyi yepyeni bir oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara taşıyor. İlk sezon, Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabını temel alacak ve sekiz bölümden oluşacak.

Harry Potter’ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger’ı Arabella Stanton, Ron Weasley’yi ise Alastair Stout canlandıracak. İlk sezonun 25 Aralık’ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.