Gülben Ergen Abonelikten Servet Kazanıyor! İşte Aylık Geliri

Gülben Ergen’in ücretli Instagram aboneliğine ilgi büyüyor. 6 bin 662 aboneye ulaşan şarkıcının aylık geliri, hesaplamalara göre yaklaşık 532 bin TL’yi buluyor.

Gülben Ergen Abonelikten Servet Kazanıyor! İşte Aylık Geliri
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 18:17

Gülben Ergen, sosyal medyadaki ücretli abonelik sistemiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Takipçilerine özel içerikler hazırlayan ünlü şarkıcının bu sistemden elde ettiği tahmini aylık kazanç ise duyanları şaşırttı. Ergen’in belirlediği abonelik ücretine ilginin artmasıyla birlikte ortaya oldukça dikkat çekici bir rakam çıktı.

Abonelik Ücreti 79,99 TL

Gülben Ergen, Instagram hesabında ücretli abonelik sistemini bir süredir kullanıyor. Şarkıcı, bu alanı normal paylaşımlarından biraz daha farklı bir şekilde değerlendiriyor.

Ergen’in belirlediği aylık abonelik ücreti 79,99 TL. Abonelerine ise günlük hayatından daha doğal ve samimi içerikler sunuyor. Ev halinden günlük yaşantısına kadar pek çok paylaşımını sadece bu gruba özel yapıyor.

“Sadece Samimiyim ve Olduğum Gibiyim”

Ücretli abonelik sistemini neden kullandığını daha önce anlatan Ergen, burada kendisini daha rahat hissettiğini söylemişti.

Şarkıcı, abonelik bölümünde “sadece samimi ve olduğum gibi” olduğunu belirterek takipçileriyle daha farklı bir iletişim kurduğunu anlatmıştı. Üstelik abonelerinin kendisine merak ettikleri konularda doğrudan soru sorabildiğini de söylemişti.

Yani Ergen, bu sistemi yalnızca gelir elde etmek için değil, takipçileriyle daha yakın bir bağ kurmak için de kullandığını ifade ediyor.

Aylık Kazancı Yaklaşık 532 Bin TL

Gülben Ergen’in ücretli abonelik sistemindeki abone sayısının 6 bin 662 kişiye ulaştığı belirtildi. Aylık 79,99 TL ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre şarkıcının elde ettiği tahmini aylık gelir yaklaşık 532 bin TL seviyesinde.

Elbette bu rakam, abonelik ücretinin tamamının Ergen’e kaldığı varsayımıyla yapılan brüt bir hesaplama. Platform kesintileri, vergiler ve diğer giderler hesaba katıldığında eline geçen net miktar daha farklı olabilir.

Ergen’in abonelik sistemine olan ilginin devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Şarkıcının samimi içerikleri, takipçilerini bu özel alana çekmeye devam ediyor.

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