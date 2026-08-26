Barış Falay’dan Yıllar Sonra Gelen Rol İtirafı: "Ezel Değil Ömer Dizisi Yordu"

Türk televizyon tarihine damga vuran Aliye, Ezel ve Medcezir gibi efsane yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Barış Falay katıldığı Artsy programında oyunculuk kariyerine ve kendisini fiziksel olarak en çok yıpratan role dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ezel dizisindeki Kerpeten Ali rolüyle aksiyon sahnelerinin odağında yer almasına rağmen hiç zorlanmadığını belirten yetenekli aktör kendisini asıl sakatlayan ve tedavi görmek zorunda bırakan rolünün 2024 yılında final yapan Ömer dizisindeki Reşat karakteri olduğunu itiraf etti.

"Boyun Öne Gidiyor Bel Bükülüyor"

Sahnelerde canlandırdığı karakterin fiziksel duruşunu ekrana doğru yansıtabilmek adına bedenini yoğun bir strese soktuğunu belirten Barış Falay kendi yaşının üzerinde bir karakteri iki sezon boyunca oynamanın getirdiği zorlukları ve sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını şu sözlerle anlattı:

"Ezel'de çok aksiyon çektik ama zorlanmadım. Ömer'deki Reşat karakteri fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor bel bükülüyor. Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5-6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor."

14 Saate Varan Set Mesaisi Duruş Bozukluğuna Yol Açtı

Haftanın neredeyse 5-6 günü günde 12 ila 14 saati bulan çekim maratonunda duruşunu bozarak kameranın karşısına geçtiğini belirten ünlü aktör bu durumun zamanla kronik bir duruş problemine (postür bozukluğuna) dönüştüğünü ve tedavi sürecine başladığını aktardı. Oyunculuk mesleğinin dışarıdan görünmeyen fiziksel ve bedensel zorluklarına dikkat çeken usta ismin bu samimi itirafı hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.