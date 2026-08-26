Gigi Hadid’den Bradley Cooper İtirafı! Her Şeyi Anlattı

Gigi Hadid kendisinden 20 yaş büyük Bradley Cooper’la ilişkisi hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu. Ünlü model dürüstlük ve desteğin önemini anlattı.

Gigi Hadid’den Bradley Cooper İtirafı! Her Şeyi Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 18:07

Gigi Hadid ile Bradley Cooper’ın aşkı, aralarındaki 20 yıllık yaş farkına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. İlişkilerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift hakkında bu kez Gigi Hadid konuştu. Ünlü model, Cooper’la birlikteliğinin kendisi için neden farklı olduğunu samimi sözlerle anlattı.

“Önceki İlişkilerimden Farklı”

31 yaşındaki Gigi Hadid, 51 yaşındaki Bradley Cooper ile 2023’ten bu yana aşk yaşıyor. İkilinin arasındaki yaş farkı zaman zaman gündeme gelse de onlar ilişkilerini kendi bildikleri şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Vogue Fransa’ya konuşan Hadid, Cooper’la ilişkisinin daha önce yaşadığı birlikteliklerden farklı olduğunu söyledi. Modelin anlattıklarına göre bu ilişkinin en önemli noktalarından biri, ikilinin birbirlerine karşı açık ve dürüst olabilmesi.

Hadid, ne düşündüklerini birbirlerinden saklamadan konuşabilmelerinin ilişkilerini özel hale getirdiğini ifade etti.

Cooper’ın Desteği Çok Önemli

Gigi Hadid’in açıklamalarında en çok dikkat çeken konulardan biri de Bradley Cooper’ın ona verdiği destek oldu. Yoğun iş temposu nedeniyle sürekli koşturan Hadid, sevgilisinin kendisine bu süreçte önemli bir destek sunduğunu söyledi.

Ünlü model, Cooper’ın kendisine ayaklarının yere basması konusunda yardımcı olduğunu ve bu desteğin ilişkisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Yani Hadid için mesele sadece romantik bir ilişki değil, aynı zamanda birbirini anlayan ve destekleyen bir partnerlik.

İkisinin de Birer Kızı Var

Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın önceki ilişkilerinden birer çocukları bulunuyor. Hadid’in Zayn Malik ile ilişkisinden Khai adında bir kızı var. Cooper’ın ise Irina Shayk ile birlikteliğinden Lea adında bir kızı bulunuyor.

Çift, özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak tutsa da Hadid’in bu açıklamaları ilişkilerine dair merakı biraz olsun giderdi. Özellikle 20 yıllık yaş farkına rağmen aralarındaki iletişim ve karşılıklı desteğe verdikleri önem dikkat çekti.

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