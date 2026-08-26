Göksel Şaşkına Döndü! Takipçilerinden Peş Peşe İtiraflar

Göksel’in yıllar önce seslendirdiği “Sen Orda Yoksun” yeniden yükselişe geçti. Şarkının etkisiyle takipçilerinden gelen mesajlar adeta sel oldu.

Göksel Şaşkına Döndü! Takipçilerinden Peş Peşe İtiraflar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2026 18:37

Göksel’in yıllar önce çıkardığı Sen Orda Yoksun şarkısı yeniden gündemde. Özellikle Harbiye’de Gazapizm ile yaptığı düetin ardından şarkı dijital platformlarda tekrar yükselişe geçti. Parçanın yeniden keşfedilmesiyle Göksel’in sosyal medya hesabına da adeta mesaj yağdı.

Takipçileri Hayat Hikâyelerini Anlatmaya Başladı

2015 yılında dinleyiciyle buluşan “Sen Orda Yoksun”, aradan geçen yıllara rağmen duygusunu kaybetmedi. Şarkıyı yeniden dinleyen birçok kişi, kendi yaşadıklarını Göksel’le paylaşmaya başladı.

Ünlü şarkıcı da takipçilerinden gelen mesajların yoğunluğuna kayıtsız kalmadı. Hatta mesaj kutusunun geldiği noktayı esprili bir şekilde anlattı.

Göksel, “Bana hayat hikâyelerinizi gönderiyorsunuz, çoğunu okumaya çalışıyorum. Mesaj kutum terapi odasına dönüşmüş vaziyette” diyerek yaşanan yoğunluğu takipçileriyle paylaştı.

“Size İyi Gelmek Bana da İyi Geliyor”

Göksel’in paylaşımındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise dinleyicileriyle kurduğu duygusal bağ oldu. Şarkının insanlarda bu kadar güçlü karşılık bulmasının kendisini de etkilediğini anlatan sanatçı, takipçilerinden gelen hikâyeleri okumaya çalıştığını söyledi.

“Size iyi gelmek, bana çok iyi hissettiriyor” sözleriyle de bu karşılıklı duyguyu dile getirdi.

Yıllar Geçti, Şarkı Yeniden Kalplere Dokundu

Göksel ayrıca “Sen Orda Yoksun”u yıllar önce yazdığını hatırlattı. Aradan zaman geçmesine rağmen bazı duyguların hâlâ tanıdık geldiğini söyleyen sanatçı, şarkıyı söylerken kendi geçmişindeki hislerle de yeniden karşılaştığını anlattı.

Harbiye konserindeki Gazapizm düetinin ardından yeniden popülerleşen şarkı, dijital platformlarda da dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Böylece Göksel’in yıllar önce kaleme aldığı parça, bu kez bambaşka dinleyicilerin hikâyelerine eşlik etmeye başladı.

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