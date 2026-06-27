Yılın Sürprizi Roma'dan Geldi! İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten Evlendі!

Ünlü sunucu İbrahim Selim ile sevgilisi Ayşe Şeyma Keten İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

Yılın Sürprizi Roma'dan Geldi! İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten Evlendі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 17:34

Ekranların ve dijital dünyanın en sevilen, kendine has espri anlayışı ve başarılı şov programlarıyla milyonları ekrana kilitleyen ismi İbrahim Selim uzun süredir gözlerden uzak, mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Ayşe Şeyma Keten'le hayatını birleştirdi. Çift evlilik yemini etmek için aşkın ve tarihin başkenti Roma'yı tercih etti.

Sessiz sedasız ama bir o kadar da romantik bir organizasyonla dünyaevine giren ikilinin bu sürpriz evliliği magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

Aşkın Başkentinde Mutlu Son

Sosyal medyada ve televizyon projelerinde attığı her adımla adından söz ettiren İbrahim Selim özel hayatındaki ketum tavrını nikah masasında da korudu. Türkiye'de büyük bir düğün yerine İtalya'nın büyüleyici atmosferini tercih eden çift sadece çok yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle "Evet" dedi.


Sosyal Medyada Tebrik Yağmuru Başladı

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten çiftinin evlilik haberi dijital dünyada hızla yayılırken X (Twitter) ve Instagram platformlarında tebrik mesajları havada uçuştu. İbrahim Selim'in şov dünyasından yakın dostları, oyuncu arkadaşları ve yüz binlerce hayranı çiçeği burnunda çifte mutluluklar diledi.

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