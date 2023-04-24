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Gecce Magazin Haberleri

Yıldız Tilbe: Başımı derde sokmak istemiyorum!

Yıldız Tilbe'ye, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine şu yanıtı verdi: "Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum."

Yıldız Tilbe: Başımı derde sokmak istemiyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2023 11:31

Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne aldı. Program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarını karşılayan Yıldız Tilbe, “Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım” diye konuştu.

Ünlü isim, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine; "Ben yeterince güzelim. O yüzden fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum" karşılığını verdi:

"6 Şubat’taki depremden beri ilk kez sahneye çıkmıyordum. Araya Ramazan girdi. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım."



Şarkıcı, “Yaza özel müzik çalışmalarınız var mı?” şeklindeki soruya ise “Bir şeylerle uğraşıyorum ama şu an hiçbir şey yok. Yaza bir şarkı yapmayı çok istiyorum” yanıtını verdi.

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