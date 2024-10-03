Yıldız isimler ‘Leydi Di’ filminin galasında buluştu

Yapımcılığını Ercan Saatçi ve Berkin Kaya’nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’a ait olan ve 2024-25 sinema sezonunu açan ilk yerli film ‘Leydi Di’nin galası yoğun ilgi gördü.

Yıldız isimlerin buluştuğu galaya katılan isimler arasında; Ali Mert Yavuzcan, Aslı Gümüşel, Asuman Dabak, Ayça Varlıer, Ayşe Tolga, Begüm Birgören, Behzat-Çiğdem-Nejat Uygur, Berkay, Burcu Binici, Cem Cücenoğlu, Ceyda Düvenci-Güçlü Mete, Demet Akbağ, Elif Buse Doğan, Elif Lal Ulutin, Emel Müftüoğlu, Eren Hacısalihoğlu, Ertuğrul-Tansu Özkök, Esra Erol, Fikret Orman-Tuğba Coşkun, Hamdi-Ayşe Alkan, Levent Özdilek, Merih Ermakastar, Mert Başaran, Metin Şen-Zeynep Özbulut, Mustafa Açılan, Oktay Kaynarca, Özlem Gürses, Sedef İybar, Sevcan Orhan, Somer Sivrioğlu, Uğur Arslan, Volkan-Zeynep Demirel, Yosi Mizrahi vardı.

Gösterim öncesi basının sorularını yanıtlayan ‘Leydi Di’ kadrosu bol kahkahalı bir sohbete imza attı.

Ercan Saatçi: Hakkını vererek bir komedi filmi yapmak istedik, senaryoyu okuduk. Üstadlar Suat Özkan ve Alican Yaraş çok güzel bir hikaye yazmış, yönetmenimiz Kamil Aydın da çok güzel çekti. Ondan sonraki tüm hüner de oyuncu arkadaşlarımıza kaldı. Hepsi birbirinden değerli, önemli oyuncular. Bir komedi filmi olmasına rağmen oyunculuklarını özellikle izlemenizi arzu ederim. Şahane bir iş çıktı, umarım ikincisini de çekeriz.

Mahir İpek: Bir projenin en başında gelen şey senaryodur. Gerçekten çok iyi bir senaryoydu hep beraber heyecanlandık ve yola çıktık. Bundan sonrası artık söz seyircide. Zeynep Saatçi de müthiş bir performans gösterdi yapımcılık adına, çok sevdik onu, teşekkür ederiz.

Özge Özder: Senaryo gelir gelmez bu işin içinde olmam gerekiyor dedim. Okuma provasında arkadaşlarımla karakterlerin buluşması anında çok güldüm ve filme çok güvenerek başladım. Çok neşeli bir pavyon hikayesi, izleyicilerin çok beğeneceğini düşünüyorum. Leydi Di pavyonunun sahibi Leydi Diana hayranı, benim oynadığım karakteri de Leydi Diana’ya çeviriyor. Ben de bütün filmi mavi lens ve sarı perukla oynadım.

Safa Sarı: Bunu söylemek gerekiyor, gerçekten çekerken çok eğlendik. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz, umarım izleyici de çok beğenir. Ercan abi de sen film için bir şarkı söyler misin diye sorunca şarkıyı da seslendirdim. Çok keyifliydi her şeyiyle.

Bestemsu Özdemir: Filmde bir oryantali oynuyorum, beni çok heyecanlandıran bir roldü. Oynamayı çok istedim, senaryo muhteşem, kadro çok iyi ve benim için de büyük bir sınavdı dansözü oynamak. Çok güzel karakterler var, herkes yazılanın üstüne oynadı. Bunun da seyirciye geçeceğini düşünüyorum.

Celil Nalçakan: Yapılan iş kendini anlatacak tabii ki. Bu iş hepimizin kariyerinde bir pırlanta olarak kalacak.

Muharrem Türkseven: Benim karakterim çok bahsedilecek gibi değil aslında (gülüyor). Sabit gerçekten karaktersiz bir karakter. Benim kariyerimde oynayıp çok sevdiğim aynı zamanda nefret ettiğim başka bir karakter olmadı. Seyircinin eğlenelim, bir nefes alalım dediği bir film oldu. Umarım seyirciden de güzel bir not alırız.

Arif Pişkin: Bütün oyuncuların bulunmak istediği bir set ve ekipti. Herkesi bir araya getiren yapıma çok teşekkür ederiz. Ortaya çıkan iş de izleyiciye kaldı ama biz gerçekten çekerken çok eğlendik.

Zeynep Saatçi: Bütün oyuncuları çok seviyorum, çok rahat ve güzel bir set geçirdik. Umarım onlar için de öyledir. Herkesin emeğine, gönlüne sağlık.

FİLMİN KONUSU : Yılların mali müşaviri Nevzat (Mahir İpek), onun yanında büyüyüp iş güç sahibi olan Güven (Safa Sarı ), Güven’in nişanlısı Maya (Bestemsu Özdemir), mafyatik abimiz Aziz (Celil Nalçakan) , Aziz’in gölgesinde ezilen Sabit (Muharrem Türkseven) , pavyon sahibi Arap Fahri (Arif Pişkin) ve Fahri’nin aşık olduğu Şermin ( Özge Özder) ‘in ‘’LEYDİ Dİ’’ pavyonda kesişen hayatları; onları bir kaosa, izleyiciyi kahkaha dolu bir maceraya sürükleyecektir.

‘Leydi Di’ 4 Ekim’de sinemalarda.