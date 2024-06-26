Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Ünlü oyuncu Yıldız Ağrı Atiksoy, ilk kez anne olmanın sevincini yaşıyor. 2.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında 2023 yılına ait tatil fotoğraflarını paylaşan Atiksoy, yeşil mini elbisesiyle verdiği pozlarla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Atiksoy’un paylaştığı fotoğraflara bir takipçisi, "Hemen zayıflıyor, güzelleşiyorsunuz. 6 yıl önce anne oldum, şu an Mahmut Tuncer gibi geziyorum!" yorumunu yaparak doğum sonrası çekildiğini düşündü.

38 yaşındaki güzel oyuncu, bu yoruma kayıtsız kalmayarak şu yanıtı verdi: "Hanımefendi eski fotoğraflar bunlar. Saç rengimden de anlaşılıyor aslında ama... Daha yeni doğum yaptım, daha lohusalığım bitmedi. İnanın eski hale kolay gelinmiyor. Öyle bir acelemiz, çabamız da yok zaten!"

Yıldız Ağrı Atiksoy’un içten ve samimi cevabı, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Atiksoy, anne olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına keyifli anlar sunmaya devam ediyor.