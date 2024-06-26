Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlendi. Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini açıklayan çift, 21 Mayıs'ta kızlarını kucaklarına aldı. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl çekilen tatil fotoğraflarını paylaşan Atiksoy, bu kareleri yeni sanan bir takipçisine yanıt verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2024 14:07

Ünlü oyuncu Yıldız Ağrı Atiksoy, ilk kez anne olmanın sevincini yaşıyor. 2.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında 2023 yılına ait tatil fotoğraflarını paylaşan Atiksoy, yeşil mini elbisesiyle verdiği pozlarla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Atiksoy’un paylaştığı fotoğraflara bir takipçisi, "Hemen zayıflıyor, güzelleşiyorsunuz. 6 yıl önce anne oldum, şu an Mahmut Tuncer gibi geziyorum!" yorumunu yaparak doğum sonrası çekildiğini düşündü.

38 yaşındaki güzel oyuncu, bu yoruma kayıtsız kalmayarak şu yanıtı verdi: "Hanımefendi eski fotoğraflar bunlar. Saç rengimden de anlaşılıyor aslında ama... Daha yeni doğum yaptım, daha lohusalığım bitmedi. İnanın eski hale kolay gelinmiyor. Öyle bir acelemiz, çabamız da yok zaten!"

Yıldız Ağrı Atiksoy’un içten ve samimi cevabı, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Atiksoy, anne olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına keyifli anlar sunmaya devam ediyor.

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