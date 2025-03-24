Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi

Yıldız Çağrı Atiksoy, kızı Mira Milena'ya Atatürk sevgisini öğrettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Kimse Atatürk sevgimizi sorgulamasın" mesajı dikkat çekti.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2025 12:33

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından minik kızı Mira Milena’ya Atatürk sevgisini öğrettiği özel anı takipçileriyle paylaştı. Atiksoy, videoya duygusal bir not da ekledi.

"Kimse Atatürk Sevgimizi Sorgulamasın"

Yıldız Çağrı Atiksoy, videonun açıklama kısmına şu ifadeyi ekledi: “İlk ders Atatürk. Kimse Atatürk sevgimizi sorgulamasın. Gelecek nesle bırakacağımız en güzel miras.” Bu mesaj, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Aile Hayatı ve Atatürk Sevgisi

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de evlenmişti. Çift, 21 Mayıs 2024 tarihinde ise Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Oyuncu, kızına Atatürk’ü tanıtarak, bu sevgiyi gelecek nesillere aktarma arzusunu vurguladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı, sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı ve Atatürk sevgisinin ailedeki önemi bir kez daha gündeme geldi.

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