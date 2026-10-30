Tuzlu Kahve Sınırları Aşıyor: 41 Ülkede Aynı Anda Yayında!

HBO Max yayın hayatına başladığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiren ve izleyicilerin yüzünü güldüren Tuzlu Kahve’yi televizyon yayınından bir gün sonra platformda kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Poll Films yapımı Tuzlu Kahve’nin kahkahaları artık Türkiye’nin sınırlarını aşıyor.

HBO Max’in Doğuş Yayın Grubu ile yaptığı stratejik ortaklık ile Tuzlu Kahve dizisi başta İspanya, İtalya ve Hollanda dahil olmak üzere Türkiye ile birlikte toplam 41 ülkede aynı anda yayında olacak.

Tuzlu Kahve Konusu



Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Dizi, aşkın yalnızca iki insan arasında değil; aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.