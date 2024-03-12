Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

İlk kez anne olmaya hazırlanan 37 yaşındaki Yıldız Çağrı Atiksoy, hafta sonunu eşiyle birlikte Kırklareli’ndeki Longoz Ormanları’nda geçirerek doğanın tadını çıkardı. Ünlü isim, büyüyen karnıyla objektif karşısında poz verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-03-2024 12:07

Ünlü isim Yıldız Çağrı Atiksoy, ilk kez anne olma heyecanıyla dolu bir hafta sonunu eşiyle birlikte Kırklareli’ndeki Longoz Ormanları’nda geçirdi. 37 yaşındaki oyuncu, hamilelik serüveninin keyfini doğanın huzurlu ortamında çıkardı.

Hafta sonu kaçamağı sırasında, büyüyen karnıyla objektif karşısına geçerek poz veren Atiksoy, mutluluğunu ve huzurunu yansıtan görüntüler paylaştı. Bu özel anları, ilerleyen anne adayıyla birlikte eşiyle birlikte geçirmenin tadını çıkardı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un hamilelik serüveni, sadece bir bebek bekleyişiyle değil, aynı zamanda doğanın güzelliklerinde huzur bulma arayışıyla da anlam kazanıyor. Longoz Ormanları'nda geçirdiği bu özel hafta sonu, Atiksoy'un doğayla bütünleşme ve bebeğiyle birlikte yeni bir hayata hazırlanma sürecindeki önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ünlü oyuncunun hamilelik dönemindeki bu mutlu anları, hem hayranlarını hem de takipçilerini sevindirirken, Atiksoy'un paylaştığı pozlar sosyal medyada da geniş bir ilgiyle karşılandı.

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