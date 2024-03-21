Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan açıklama: Doğum Türkiye'de olacak

Yıldız Çağrı Atiksoy, yedi aylık hamilelik sürecinde eşi Berk Oktay ile birlikte DasDas'tan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden çift, bebeklerinin doğumu için büyük bir heyecan içinde olduklarını dile getirdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan açıklama: Doğum Türkiye'de olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2024 10:22

Yedi aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, önceki gün DasDas'tan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu çift, heyecanla bekledikleri bebekleri hakkında konuştular.

Yıldız Çağrı Atiksoy, anne olma sürecine ilişkin, "Heyecanlıyız, doğuma sadece iki ay kaldı. Sağlıkla gelsin, inşallah. Durum hafta hafta değişiyor. Elbette bazen zorlandığımız anlar oluyor. Yakın zamanda setten ayrıldım, biraz yorgunluk var" şeklinde konuştu.

Gözle görülür bir neşeyle görünen çiftten Berk Oktay ise, "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci en güzel duygu, bebeği kucağımıza aldığımız andır. Türkiye'de doğum yapmayı tercih ediyoruz. Belki sizler de gelir, röportaj yapar ve bebeği sever misiniz?" diyerek gülümsedi.

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