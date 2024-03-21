Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan açıklama: Doğum Türkiye'de olacak

Yedi aylık hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, önceki gün DasDas'tan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu çift, heyecanla bekledikleri bebekleri hakkında konuştular.

Yıldız Çağrı Atiksoy, anne olma sürecine ilişkin, "Heyecanlıyız, doğuma sadece iki ay kaldı. Sağlıkla gelsin, inşallah. Durum hafta hafta değişiyor. Elbette bazen zorlandığımız anlar oluyor. Yakın zamanda setten ayrıldım, biraz yorgunluk var" şeklinde konuştu.

Gözle görülür bir neşeyle görünen çiftten Berk Oktay ise, "Dünyanın en güzel duygusu bu. İkinci en güzel duygu, bebeği kucağımıza aldığımız andır. Türkiye'de doğum yapmayı tercih ediyoruz. Belki sizler de gelir, röportaj yapar ve bebeği sever misiniz?" diyerek gülümsedi.