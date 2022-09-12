Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe ünlü akını!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Polonezköy'de düğün töreni gerçekleştirdi.

Temsili nikahı, Atiksoy'un "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinden rol arkadaşı Salih Bademci kıydı.

ÜNLÜ AKINI

Ünlü çifti, mutlu günlerinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Hazal Kaya, Nilperi Şahinkaya, Burak Özçivit, Elçin Sangu, İlayda Alişan, Birce Akalay, Didem Balçın, Ebru Cündübeyoğlu, Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İsmail Ege Şaşmaz gibi ünlü isimler geccede yer aldı.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI AÇIKLADI

Düğüne katılan Burak Özçivit, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Mutlu evliliğin sırrını açıklayan Özçivit, "Saygılı ve sevgili oldukça, birbirlerine arkadaş gibi davrandıkları sürece hiç ayrılmazlar" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda tekrar erkek babası olacağını öğrenen oyuncu, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Dört buçuk ay oldu, biliyorsunuz. Allah isteyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"MUTLULUK VERİCİ"

Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya, "Eşim Ali Atay çalıştığı için yalnız gelmek zorunda kaldım. Çağrı çocukluk arkadaşım gibi benim. Onların böyle bir gününe şahit olmak mutluluk verici" şeklinde konuştu.

İlayda Alişan da "Çok mutlu olsunlar, mutluluklar diliyorum" açıklamasında bulundu.

İşte düğün törenine katılan diğer ünlü isimler...

Ayça Erturan - Birce Akalay

Sarp Akkaya - Sinem Yalçınkaya

Elçin Sangu

Aytaç Şaşmaz - Cemre Baysel

Didem Balçın - Can Aydın

Duru Mete - Ebru Cündübeyoğlu

​​​​Wilma Elles

İsmail Ege Şaşmaz