Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti doğacak bebeklerinin cinsiyetini sosyal medyada üzerinden yaptıkları bir paylaşımla duyurdu.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti bebeklerinin cinsiyetini açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 09:09

Savaşçı isimli dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda da mutlu haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuşlardı. İkili, son olarak Instagram üzerinden bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar...
 

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Oyuncu çift, Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla doğacak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Pembe balonlarla ve köpekleriyle birlikte poz veren çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy paylaştığı karelerin altına şu satırları yazdı:



"Kız bebemiz geliyor! Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım, kabul olacağını biliyordum çünkü. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun."

Berk Oktay ise aynı fotoğrafları kendi sayfasından şu notla yayınladı: "Eşim, kızım ve oğlum... Benim güzel ailem." 

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