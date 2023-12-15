Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti bebeklerinin cinsiyetini açıkladı

Savaşçı isimli dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, iki yıllık ilişkilerinin ardından Eylül 2022'de nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift geçtiğimiz aylarda da mutlu haberi vermiş ve bebek beklediklerini duyurmuşlardı. İkili, son olarak Instagram üzerinden bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar...



CİNSİYETİ BELLİ OLDU



Oyuncu çift, Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla doğacak bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Pembe balonlarla ve köpekleriyle birlikte poz veren çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy paylaştığı karelerin altına şu satırları yazdı:





"Kız bebemiz geliyor! Allah’ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım, kabul olacağını biliyordum çünkü. Temennileriniz, dualarınız bizimle olsun."





Berk Oktay ise aynı fotoğrafları kendi sayfasından şu notla yayınladı: "Eşim, kızım ve oğlum... Benim güzel ailem."