Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil Aşk Paylaşımlarıyla Ayrılık İddialarına Nokta Koydu

Survivor 2025 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir devam eden ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ancak son haftalarda ikilinin sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımlarda bulunmaması, “ayrıldılar mı?” söylentilerini beraberinde getirmişti.

Aşk Dolu Paylaşımla İddiaları Yalanladılar

Tüm bu dedikoduların ardından Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil, romantik bir kareyle iddialara yanıt verdi. İkilinin birlikte gülümsedikleri fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Poyraz ve Erbil’in bu paylaşımı, “Ayrıldılar” haberlerine kesin bir yanıt niteliğinde oldu.

Takipçileri, çiftin bu samimi karesine “Yine en güzel çiftsiniz”, “Dedikodulara harika bir yanıt” ve “Gerçek aşk budur” gibi yorumlar yaptı.