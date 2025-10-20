Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil Aşk Paylaşımlarıyla Ayrılık İddialarına Nokta Koydu

Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil, ayrılık iddialarına romantik bir paylaşımla yanıt verdi. Çiftin aşk dolu karesi sosyal medyada gündem oldu.

Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil Aşk Paylaşımlarıyla Ayrılık İddialarına Nokta Koydu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2025 17:30

Survivor 2025 yarışmacısı Yiğit Poyraz ile ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir devam eden ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ancak son haftalarda ikilinin sosyal medya hesaplarında birlikte paylaşımlarda bulunmaması, “ayrıldılar mı?” söylentilerini beraberinde getirmişti.

Aşk Dolu Paylaşımla İddiaları Yalanladılar

Tüm bu dedikoduların ardından Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil, romantik bir kareyle iddialara yanıt verdi. İkilinin birlikte gülümsedikleri fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı. Poyraz ve Erbil’in bu paylaşımı, “Ayrıldılar” haberlerine kesin bir yanıt niteliğinde oldu.

Takipçileri, çiftin bu samimi karesine “Yine en güzel çiftsiniz”, “Dedikodulara harika bir yanıt” ve “Gerçek aşk budur” gibi yorumlar yaptı.

 

Benzer Haberler
Dilan Çıtak’tan Olay Yaratan Paylaşım: “Herkesi Evrene Uğurluyorum” Dilan Çıtak’tan Olay Yaratan Paylaşım: “Herkesi Evrene Uğurluyorum”
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
Pınar Altuğ ve Kızı Su’nun Yeni Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu Pınar Altuğ ve Kızı Su’nun Yeni Pozu Sosyal Medyada Gündem Oldu
Fatih Ürek’in Menajerinden Zayıflama İğnesi Açıklaması: “Yalan Haber Değil, Dua İstiyoruz” Fatih Ürek’in Menajerinden Zayıflama İğnesi Açıklaması: “Yalan Haber Değil, Dua İstiyoruz”
“Uykucu” filminde Elçin Sangu’dan Derinlikli Bir Kadın Portresi: Saye “Uykucu” filminde Elçin Sangu’dan Derinlikli Bir Kadın Portresi: Saye
Fatih Ürek Günlerdir Uyutuluyor! Yakın Dostu Son Durumu Açıkladı Fatih Ürek Günlerdir Uyutuluyor! Yakın Dostu Son Durumu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı