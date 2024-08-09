Yeşim Salkım, kızı Meryem Ada ile Bodrum’da tatilde

Şarkıcı Yeşim Salkım, yaz tatilini kızı Meryem Ada ile birlikte Bodrum'da geçiriyor. Ünlü sanatçı, eski eşi Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen kızıyla keyifli anlar yaşarken, Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı.

Anne-kız, plajdaki iskelede vakit geçirdi. Yeşim Salkım, bir ara kızına şaka yaparak Meryem Ada'yı aniden denize itti. İkilinin bu eğlenceli anları, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti. Şakanın ardından Salkım, kızıyla birlikte iskelede oturup sohbet etti.

Yeşim Salkım’ın kızıyla olan samimi ve neşeli halleri, anne-kız arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. Bodrum'un keyfini çıkaran Salkım ve Meryem Ada, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.