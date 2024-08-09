Yeşim Salkım, kızı Meryem Ada ile Bodrum’da tatilde

Yeşim Salkım kızı Meryem Ada ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. İşte anne kızın eğlenceli anları...

Yeşim Salkım, kızı Meryem Ada ile Bodrum’da tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 11:03

Şarkıcı Yeşim Salkım, yaz tatilini kızı Meryem Ada ile birlikte Bodrum'da geçiriyor. Ünlü sanatçı, eski eşi Hakan Eratik ile evliliğinden dünyaya gelen kızıyla keyifli anlar yaşarken, Gündoğan'daki bir plajda objektiflere yansıdı.

Anne-kız, plajdaki iskelede vakit geçirdi. Yeşim Salkım, bir ara kızına şaka yaparak Meryem Ada'yı aniden denize itti. İkilinin bu eğlenceli anları, çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti. Şakanın ardından Salkım, kızıyla birlikte iskelede oturup sohbet etti.

Yeşim Salkım’ın kızıyla olan samimi ve neşeli halleri, anne-kız arasındaki güçlü bağı gözler önüne serdi. Bodrum'un keyfini çıkaran Salkım ve Meryem Ada, tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
EMEKLİLERE EK ÖDÜL ÖDEMESİ! O Bankadan Yapılan Açıklama İle Maaşınıza Göre İlave Ödeme Alacaksınız! EMEKLİLERE EK ÖDÜL ÖDEMESİ! O Bankadan Yapılan Açıklama İle Maaşınıza Göre İlave Ödeme Alacaksınız!
Emeklilere BEDAVA: SGK’dan Ücretsiz Tedavi Fırsatı! Emeklilere BEDAVA: SGK’dan Ücretsiz Tedavi Fırsatı!
1990, 1995, 2002, 2012 ve 2018 yıllarında SSK'ya giriş yapanlar için ERKEN EMEKLİLİK Belli Oldu! 1990, 1995, 2002, 2012 ve 2018 yıllarında SSK'ya giriş yapanlar için ERKEN EMEKLİLİK Belli Oldu!
6 YIL ERKEN Emeklilik Onay Aldı! Artık Erken Emekli Olmak Hayal Olmayacak! 6 YIL ERKEN Emeklilik Onay Aldı! Artık Erken Emekli Olmak Hayal Olmayacak!
Özge Özberk'ten anlamlı doğum günü Özge Özberk'ten anlamlı doğum günü
Prof. Dr. Naci Görür’den Deprem Uyarısı: Adana ve Marmara Bölgesi İçin Kritik Açıklamalar Prof. Dr. Naci Görür’den Deprem Uyarısı: Adana ve Marmara Bölgesi İçin Kritik Açıklamalar
ÇOK OKUNANLAR
Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!
  • 06-08-2024 15:02

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!