Yeraltı'ndan Çıktı, Haysiyet'e Girdi! Burak Çelik'ten Flaş Adres Değişikliğі!

Televizyon ve dijital dünyada projelerin ardı ardına netleştiği hareketli bir sezon yaşanırken ekranların yakışıklı ve başarılı jönlerinden Burak Çelik'ten sürpriz bir adres değişikliği haberi geldi. Süreç Film'in Kanal D için hazırlıklarını titizlikle yürüttüğü iddialı yeni dizisi Haysiyet kadrosunu şampiyonlar ligine çevirecek dev bir transfere imza attı.

Haysiyet dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Süreç Film, Kanal D için çekeceği dizinin kadrosuna iddialı bir oyuncu daha katıldı. Bu yıl fenomen dizi Yeraltı'nın ekibine Volkan rolüyle katılan Burak Çelik adres değiştirdi.

Fenomen Diziden Yeni Adrese

Bu sezon ekranların fenomen yapımlarından olan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Volkan karakteriyle izleyiciden tam not alan Burak Çelik radikal bir kararla diziden ayrıldı. Başarılı oyuncu bir yandan TRT tabii platformunun tarihi ve yüksek bütçeli prodüksiyonu Nizamülmülk Altın Çağ dizisinde rol alarak adından söz ettirirken diğer yandan televizyon ekranları için Haysiyet'le el sıkıştı.

Burak Çelik, Kanal D'nin yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olacak Haysiyet dizisinde Tarık karakterine hayat verecek. Yakışıklı oyuncu hikayede usta aktör Reha Özcan'ın oynayacağı Haluk karakterinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Baba-oğulu canlandıracak Reha Özcan ve Burak Çelik ikilisinin performansı şimdiden merak konusu oldu.

Burak Çelik ve Ece Bayrak Çiftinde Bebek Heyecanı!

Kariyerinde altın çağını yaşayan yakışıklı oyuncunun özel hayatından da hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber var. Yeniden bebek heyecanı yaşayan Burak Çelik'le Ece Bayrak çifti aşklarını ikinci kez taçlandırmaya hazırlanıyor. Doğuma gün sayan mutlu çiftin yaklaşık 2 ay sonra kızlarını kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayacağı öğrenildi. Hem iş hem özel hayatında çifte mutluluk yaşayan Çelik yeni sezonda adından en çok söz ettiren isimlerden biri olacak.