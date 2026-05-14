Hileli Düetinden Global Sahneye: Manifest’in Durdurulamaz Yükselişi

Sosyal medyada fırtınalar estiren her biri ayrı birer ikon adayı olan Manifest’in başarısı artık dünya devlerinin de dikkatinden kaçmıyor. Son olarak global pop ikonu Dua Lipa’nın yaptığı o paylaşım müzik dünyasında "yer yerinden oynadı" dedirtecek cinsten bir etki yarattı.

Popun Yeni Nesil Temsilcileri: Manifest Rüzgarı

Sahne disiplini iddialı koreografileri ve her bir üyesinin taşıdığı özgün yıldız ışığıyla kısa sürede bir fenomene dönüşen grup heyecan yaratmaya devam ediyor. "Türkiye'nin yeni nesil kız grubu" etiketini sonuna kadar hak eden ekip Ajda Pekkan ile yaptıkları 'Hileli' düetiyle rüştünü ispatlamıştı. Süperstar’ın kanatları altından çıkan kızlar şimdi rotayı çok daha uzaklara Avrupa’nın kalbine kırdı. Genç kuşağın her adımını takip ettiği Manifest üyeleri bugünlerde sadece bir grup değil bir yaşam tarzı ikonu olarak görülüyor.

Sunny Hill’de Devler Ligi

Grubun global yolculuğundaki en büyük durak Dua Lipa ve ailesinin Priştine’de organize ettiği prestijli Sunny Hill Festivali oldu. Daha önce Edis’in sahne alarak büyük ses getirdiği festivalde bu yıl Manifest rüzgarı esecek. Kadroda Shawn Mendes, Anyma ve Mochakk gibi dünya yıldızlarının yanında kızların isminin yazması Türk müzikseverler için tam bir gurur tablosuna dönüştü. Festival yönetiminin grup için yaptığı "Yepyeni bir dalga getiriyorlar" tanımı aslında olacakların habercisiydi.

Beklenen Destek Geldi: "As Bayrakları!"

Haberin asıl bombası ise geçtiğimiz saatlerde Dua Lipa’nın bizzat kendi Instagram hesabından patladı. Lipa Manifest’in festival afişini hikayesinde paylaşarak Türk kızlarına açıkça destek verdi. Paylaşım sosyal medyada deyim yerindeyse bir dijital izdihama yol açtı. Twitter ve Instagram’da binlerce "As bayrakları" yorumu yapılırken bu hamle Manifest’in artık sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da radarına girdiğinin resmileşmesi olarak yorumlandı.

Global Sahne İçin Geri Sayım

Dua Lipa gibi bir dünya yıldızının desteğini arkasına alan Manifest için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayranları bu gelişmeyi "Yeni bir dönemin başlangıcı" olarak kutlarken müzik otoriteleri grubun global bir iş birliği yapmasının an meselesi olduğunu konuşuyor. Görünen o ki Priştine’deki festival sahnelerinden sonra kızları çok daha büyük dünya turnelerinde ve uluslararası listelerde görmeye alışacağız. Türk popu için devrim niteliğindeki bu yolculukta heyecan henüz yeni başlıyor!