Yeni hikaye İBİ: UZAY GÖREVİ’nin teaser’ı yayında



Teaser kısa sürede 1 Milyon 700 bin izlenme aldı. Heyecan dolu yeni bir görev için yola çıkan İBİ ve arkadaşları 28 Kasım’da sinema izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

ÇOCUKLAR HEM GÜLECEK HEM EĞLENECEK

Barış, dostluk ve umut dolu bir hikayenin içerisinde yer alacak İBİ ve arkadaşlarının uzay macerası büyük-küçük demeden tüm sinemaseverleri beyazperdeye kilitleyecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen, TRT ve Koza Yayın A.Ş. ortak yapımı ‘İBİ: UZAY GÖREVİ’ 75 dakikalık süresi boyunca izleyicileri sadece eğlendirmekle kalmayacak; aynı zamanda “İyiliğin ve dayanışmanın galaksiler ötesinde bile birleştirici güç” olduğunu hatırlatacak.



İBİ: UZAY GÖREVİ

Karakterlere sesleriyle hayat veren oyuncular arasında: İbi (Elifcan Küçük), Tosi (Alp Pazarlı), Hoppa (Hakan Bozbey), Pumba (Akif Yardımcı), Hago (Ercan Demirel), Fuzo (Oytun Yücel) ve Doni (Tan Şahinkanat) yer alıyor.

Filmin kısaca konusu şöyle: Uzayda geçirdikleri bir kaza sonrasında yolları bilinmeyen bir galaksiye düşen İbi ve arkadaşları, iki robot ulus arasında başlamaya hazırlanan büyük bir savaşın ortasında kalırlar. Tüm çabalarına rağmen amansız savaşın önüne geçemeyen Baldiyar kahramanlarının önünde tek bir seçenek kalır: Yüzyıllardır kayıp olan “Çok Önemli Parça”yı bulmak!