Yeni Behlül, Alp Navruz mu?

Alp Navruz, önceki akşam Armutlu'da bir mekanda doğum gününü kutladı. 33’üncü yaş gününü dostlarının kendisine yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile kutlayan Navruz, "Her yaşta yeni bir şeyler öğrenip giriyoruz. Yeni insanlar tanıyoruz. O yüzden gayet güzel" dedi.

Çalışmaya devam ettiğini söyleyen Navruz, "Şehir dışında ve şehir içinde reklam çekimlerimiz devam ediyor. Yurt dışında da planlarımız var. Projemiz devam ediyor ve her şey yolunda" diye konuştu.





YENİ BEHLÜL O MU?



‘Aşk-ı Memnu'nun tekrardan çekileceği ve filmdeki Behlül karakterine Alp Navruz'un can vereceği dedikodularına yanıt veren Navruz, "Duydum ben de birkaç yerden. Yakıştırmalar yapılıyor ama görüşmeler hakkında bilgim yok. Ekibim ilgileniyor o konularla ters köşe bir şey olursa tabii ki oturup konuşulur" dedi.