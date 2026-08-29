Yayın Tarihi Ertelendi! Güneşin Doğduğu Yer 10 Eylül'e Yetişmedi

ATV'nin Adana'da çekilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer 10 Eylül'e yetişmedi. Burak Özçivit'li iddialı dizi 17 Eylül Perşembe ekranlarda olacak.

Yayın Tarihi Ertelendi! Güneşin Doğduğu Yer 10 Eylül'e Yetişmedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 10:22

Yeni yayın dönemine damga vurması beklenen ve çekimleri tüm hızıyla devam eden Güneşin Doğduğu Yer dizisinden izleyicilerini meraklandıran sıcak bir haber geldi. ATV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dev yapımın daha önce 10 Eylül olarak planlanan yayın tarihine yetişemediği öğrenildi. Yapım ekibinin titizlikle sürdürdüğü hazırlık ve çekim takvimi nedeniyle yaşanan bu kısa ertelemenin ardından merakla beklenen projenin yeni yayın tarihi ve ilk resmi afişi eş zamanlı olarak kamuoyuna duyuruldu.

Yayın Tarihi Ertelendi: 17 Eylül Perşembe Akşamı Ekranlarda!

Yapımcılığını Türk dizi sektörünün öncü firmalarından Tims&B Productions üstlendiği Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın imzasını taşıyan dizinin Adana'daki çekimleri büyük bir gizlilik ve tempoyla sürdürülüyor. Çekimlerin ve post-prodüksiyon sürecinin hedeflenen 10 Eylül tarihine yetişmemesi üzerine yayın planlamasında güncellemeye gidildi. Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen Güneşin Doğduğu Yer 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Usta Kadro Ve Çarpıcı Hikaye: Afiş Yayınlandı

Dizinin senaryosu Türk televizyon tarihinin pek çok başarılı yapımına imza atan usta senarist Yıldız Tunç tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda ise başarılarıyla adlarından söz ettiren Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali oturuyor.

Dizinin yayın tarihinin netleşmesiyle birlikte yayınlanan ilk afiş ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosunu ilk kez bir araya getiren afişte Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay ve Devrim Yakut gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor. Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken afiş yeni sezona dair merak ve heyecanı zirveye tırmandırdı.

Hikaye akışı Almanya'da başlayıp Adana'nın sert, tutkulu ve köklü dünyasında devam edecek olan Güneşin Doğduğu Yer hem dramatik yapısı hem de dev kadrosuyla Perşembe akşamlarının yeni ekran favorisi olmaya aday gösteriliyor.

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