Altı Üstü İstanbul'da Sado'nun Babası Geliyor! Kadroya Yeni Oyuncu Katıldı

ATV ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran, genç neslin ve ailelerin ilgiyle takip ettiği iddialı dizisi Altı Üstü İstanbul kadrosunu güçlendirmeye ve hikayesini yeni sürprizlerle genişletmeye devam ediyor. Yapımcılığını NTC Medya bünyesinde başarılı işlere imza atan Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği sevilen dizinin ekibine dengeleri değiştirecek yeni bir karakter ve usta bir oyuncu katılıyor. Ekranların aranan dizisinde başarılı genç yıldız Kaan Akkaya'nın büyük bir ustalıkla hayat verdiği Sado karakterinin babası hikayeye dahil oluyor.

Dursun Karakterine Ercan Reşit Demir Hayat Verecek

Dizinin ilerleyen bölümlerinde tüm dengeleri sarsacak ve ana hikaye akışına yeni bir boyut kazandıracak olan Sado'nun babası Dursun rolünü canlandıracak isim sonunda netlik kazandı. Başarılı performanslarıyla tanınan tecrübeli oyuncu Ercan Reşit Demir Altı Üstü İstanbul kadrosuna Transfer olarak Dursun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Sado'nun geçmişiyle ve ailevi bağlarıyla ilgili merak edilen birçok konunun gün yüzüne çıkacağı yeni sezonda, Dursun karakterinin gelişi mahallede ve ana karakterler arasında heyecan dolu anların yaşanmasına neden olacak.

Dursun'un Hikâyesi 13. Bölümde Başlıyor

Gelişiyle birlikte yeni çatışmaları ve duygusal anları da beraberinde getirecek olan Dursun karakterinin dizideki serüveni için geri sayım başladı. Ercan Reşit Demir'in canlandırdığı Dursun'un hikayesi dizinin merakla beklenen 13. bölümü itibarıyla ekranlara yansıyacak.

Sado'nun çalkantılı hayatında babasının gelişiyle ne gibi değişiklikler olacağı baba-oğul arasındaki geçmiş hesaplaşmaların nasıl bir yöne evrileceği ve mahalle dinamiklerinin bu yeni karakterden nasıl etkileneceği şimdiden izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Pazartesi akşamlarının reyting zirvesini hedefleyen Altı Üstü İstanbul güçlü oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu yeni hikaye açılımlarıyla ekran yolculuğunu tam gaz sürdürüyor.