Yasmin Erbil Patladı: Babamın Aşk Haberlerinden Bıktım!

Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri yine Mehmet Ali Erbil oldu. Bu kez gündeme gelme nedeni ise kendisinden tam 48 yaş küçük olduğu söylenen sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile hakkında çıkan aşk iddiaları. İddialar kısa sürede sosyal medyada yayılırken herkesin merak ettiği konuya sonunda kızı Yasmin Erbil de değindi.

"Artık Bu Konulardan Yoruldum"

Bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yasmin Erbil babasının özel hayatıyla ilgili sorular karşısında oldukça rahat tavırlar sergiledi. Hatta ilk tepkisi de oldukça dikkat çekiciydi. Gülerek "Bıktım" diyen Yasmin aslında yıllardır babasının aşk haberleriyle anılmasına alıştığını hissettirdi.

Muhabirlerin "Mehmet Ali Erbil'in her yaşta bir alıcısı oluyor" şeklindeki yorumuna da karşılık veren Yasmin babasının hâlâ etkileyici biri olduğunu söyledi. Ona göre bunun sırrı da oldukça basit: "Karizmatik ve şeytan tüylü bir babam var." Bu sözleriyle hem babasına takıldı hem onun hâlâ ilgi görmesini doğal karşıladığını gösterdi.

Eylem Çelik Hakkında Ne Düşünüyor?

Gazeteciler Yasmin Erbil'e Eylem Çelik'i nasıl bulduğunu da sordu. Yasmin'in cevabı oldukça samimiydi. Genç fenomenin fotoğraflarını gördüğünü söyleyen Erbil "Çok güzel bu arada, beğendim" diyerek övgüde bulundu. Ancak ardından yaş farkına da dikkat çekti.

Kendi yaşının artık 30'a yaklaştığını söyleyen Yasmin Eylem Çelik'in kendisine göre oldukça genç olduğunu belirterek "Ama küçük sanırım. Bilmiyorum yani, hayırlısı" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İddialar Yalanlandı Ama Tartışmalar Bitmedi

Öte yandan hakkında çıkan aşk haberlerinin merkezindeki isim olan Eylem Çelik ise söylentileri net bir şekilde reddetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mehmet Ali Erbil ile sevgili olduklarına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve bu tür iddialara itibar edilmemesini istedi.

Ancak ilginç olan şu ki Eylem Çelik'in açıklamasına rağmen Mehmet Ali Erbil cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Üstelik ünlü şovmenin genç fenomenin paylaşımlarını beğenmeye devam etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Ortada bir ilişki yok ama belli ki ciddi bir hayranlık var" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Kısacası taraflardan biri iddiaları kesin şekilde reddetse de magazin kulislerinde bu konu konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.