Yasemin Şefkatli: İkizlerin iki ismi olacak!

Önceki gün alışveriş merkezinde tek başına görüntülenen Yasemin Şefkatli, şu sıralar bebek heyecanını yaşıyor. İdo Tatlıses'in eşi, çocuklarının isimleri hakkında konuşarak, "Evet, babalarımızın isimleri olacak ancak bilinmeyen bir durum var. Çocukların ikinci isimleri de olacak, şu an için bu bilgiyi bize saklı tutuyoruz" açıklamasını yaptı.

Ünlü çiftin babalıkla ilgili sorularına Şefkatli, "İdo, baba olmaya hazır mı?" sorusuna, "İdo'nun saçları beyazlamış durumda. Benim kadar hatta belki daha çok yorgun. Bu süreç bizim için biraz zorlayıcı. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı. Bekleyip göreceğiz" şeklinde cevap verdi.