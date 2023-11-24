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Yasemin Şefkatli: İkizlerin iki ismi olacak!

2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, anne olmaya hazırlanıyor. Çift, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini vermeye karar verdiklerini daha önce açıklamıştı. Şefkatli, birkaç gün önce objektiflere takıldı ve çocukların isimleri hakkında konuştu.

Yasemin Şefkatli: İkizlerin iki ismi olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-11-2023 11:17

Önceki gün alışveriş merkezinde tek başına görüntülenen Yasemin Şefkatli, şu sıralar bebek heyecanını yaşıyor. İdo Tatlıses'in eşi, çocuklarının isimleri hakkında konuşarak, "Evet, babalarımızın isimleri olacak ancak bilinmeyen bir durum var. Çocukların ikinci isimleri de olacak, şu an için bu bilgiyi bize saklı tutuyoruz" açıklamasını yaptı.

Ünlü çiftin babalıkla ilgili sorularına Şefkatli, "İdo, baba olmaya hazır mı?" sorusuna, "İdo'nun saçları beyazlamış durumda. Benim kadar hatta belki daha çok yorgun. Bu süreç bizim için biraz zorlayıcı. İdo da benim gibi çok mutlu ve heyecanlı. Bekleyip göreceğiz" şeklinde cevap verdi.

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