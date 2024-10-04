Yasemin Özilhan'dan sonbahar şıklığı: Kahve tonlarıyla büyüledi

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Yasemin Özilhan, sonbahar tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin Özilhan'dan sonbahar şıklığı: Kahve tonlarıyla büyüledi
SOSYETE
Yayın Tarihi : 04-10-2024 09:48

Genç iş insanı İzzet Özilhan'ın eşi olan Yasemin Özilhan, sonbaharın vazgeçilmez renklerinden olan kahve tonlarındaki şık takımıyla moda severlerin beğenisini kazandı.

Özilhan, kahve tonlarındaki zarif kombinini sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sergiledi. Paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Zarif tarzı ve yaşam stiliyle her zaman dikkat çeken Özilhan, sonbaharın ruhunu yansıtan bu kombiniyle yine modaseverlerin ilham kaynağı oldu.

Sonbahar şıklığını ortaya koyan Yasemin Özilhan’ın tarzı, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

 

Benzer Haberler
Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinden Dubai'de kutlama Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çiftinden Dubai'de kutlama
Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı Demet Sabancı Çetindoğan, Cambridge Üniversitesi'nde konuşma yaptı
Rüzgar Çetin ve Mina Nur Çebi sade bir törenle evlendi Rüzgar Çetin ve Mina Nur Çebi sade bir törenle evlendi
Eda Taşpınar’dan İspanya tatilinden fit paylaşımlar Eda Taşpınar’dan İspanya tatilinden fit paylaşımlar
Nazlı Sabancı'dan tekne pozları: Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı Nazlı Sabancı'dan tekne pozları: Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı
Eda Taşpınar’ın İspanya tatilinden paylaşımlar devam ediyor Eda Taşpınar’ın İspanya tatilinden paylaşımlar devam ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
  • 01-10-2024 15:23

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi
  • 03-10-2024 12:48

RTÜK Başkanı resti çekti! Gözler Kızıl Goncalar ve Kızılcık Şerbeti dizilerine çevrildi

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!
  • 01-10-2024 11:25

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
  • 01-10-2024 08:40

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı:
  • 28-09-2024 11:37

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı: "Özel sahne mi?"