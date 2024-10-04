Yasemin Özilhan'dan sonbahar şıklığı: Kahve tonlarıyla büyüledi

Genç iş insanı İzzet Özilhan'ın eşi olan Yasemin Özilhan, sonbaharın vazgeçilmez renklerinden olan kahve tonlarındaki şık takımıyla moda severlerin beğenisini kazandı.

Özilhan, kahve tonlarındaki zarif kombinini sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla sergiledi. Paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Zarif tarzı ve yaşam stiliyle her zaman dikkat çeken Özilhan, sonbaharın ruhunu yansıtan bu kombiniyle yine modaseverlerin ilham kaynağı oldu.

Sonbahar şıklığını ortaya koyan Yasemin Özilhan’ın tarzı, sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.