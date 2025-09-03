Yasemin Özilhan boşanıyor mu? Sosyetik çiftin evliliğinde kriz iddiası!

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu? Sosyetik çiftin boşanma davasının bu hafta görüleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yayın Tarihi : 03-09-2025 10:09

Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan hakkında uzun süredir devam eden boşanma iddiaları yeniden gündemde. Bu kez davanın bu hafta içinde görüleceği öne sürüldü. Özilhan’ın 2022’de yaptığı gibi söylentileri yalanlamaması, bu kez ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Aşklarının başlangıcı hastanede oldu

Çiftin hikâyesi oldukça dikkat çekici. Bir gün televizyon izlerken, Tuncay Özilhan oğluna “Oğlum, bak bu Doktorlar dizisi bizim hastanede çekiliyor” diyor. O sırada ekranda Yasemin Ergene’yi gören İzzet Özilhan, “Ben bu kızı arıyordum” yanıtını veriyor. Ertesi gün hastaneye giderek genç oyuncu ile tanışıyor. Bu karşılaşma, büyük bir aşkın başlangıcı oluyor.

Oyunculuğu bırakıp aile yaşamına yöneldi

Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek ekranlara veda etti. Evlilik sonrası iki çocuk annesi olan Özilhan, sosyetik yaşam tarzıyla sık sık gündeme geldi. Ancak çiftin 14 yıllık evliliği boyunca zaman zaman boşanacaklarına dair söylentiler basına yansıdı.

2022’de çıkan iddiaları yalanlamıştı

İki yıl önce çiftin boşanacağı iddia edilmiş, Yasemin Özilhan ise eşiyle paylaştığı bir fotoğrafla bu söylentileri yalanlamıştı. O dönem evliliklerini koruyan çiftin bu kez aynı tavrı göstermemesi, boşanma ihtimalini kuvvetlendirdi.

Bu hafta dava görülebilir

Son günlerde sosyetik çevrelerden gelen bilgilere göre, Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın boşanma davası bu hafta içinde görülebilir. Özilhan’ın sessiz kalması, iddiaları güçlendiriyor. Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları ise çiftin vereceği kararı merakla bekliyor.

