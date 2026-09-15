Olay Gecesi Giyilen Kanlı Pijama Neden Depodaydı? Güllü Dosyası Derinleşiyor

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 1 Ekim tarihinde görülecek olan ilk duruşma öncesi kan donduran yeni iddialar gündeme geldi. Türkiye gündemini sarsan olaya dair Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu hem savcılık dosyasındaki ses kaydının içeriğini açıkladı hem de olay gecesine ait olduğu öne sürülen kanlı pijama detayını aktardı.

Gel Gel Şimdi Seni Atacağım İddiası: Ses Kaydı Dosyada

Soruşturmanın seyrini değiştirecek en kritik gelişme Güllü'nün düşmeden hemen önceki anlarına ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarıyla yaşandı. ATV'nin haberine göre savcılıkta analiz için orijinal ses kaydını dinlediğini belirten Kervan Eminoğlu kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Güllü arasında geçen tüyler ürpertici diyaloğu aktardı.

Eminoğlu'nun iddialarına göre kayıtta Tuğyan'ın annesi Güllü'ye "Gel gel şimdi seni atacağım" dediği Güllü'nün ise şaşkınlıkla "Sebep ne?" diye sorduğu duyuluyor. Tuğyan'ın ise bu soruya soğukkanlılıkla "Sebep çok" yanıtını verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in de geçmişte olay anı görüntüleriyle ilgili "Olayın olduğu zaman Türkiye'de o görüntüleri ilk izleyen benim. Sonradan eklemeler yapıldı, çıkartmalar yapıldı" şeklindeki ifadeleri dosyaya dair şüpheleri artırdı.

Kanlı Pijama Eski Nişanlının Evinden Çıktı!

Şüpheli ölüm dosyasındaki bir diğer gizemli iddia ise olay gecesi giyilen kıyafetlerle ilgili oldu. Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin öldüğü gece üzerinde olduğu öne sürülen kanlı pijamanın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun evindeki depoda saklandığı ortaya çıktı. Olay gecesine ait bu kritik delilin ve kanlı pijamanın neden Eminoğlu'nun evinde muhafaza edildiği ve gizlendiği sorusu gizemini korurken emniyet birimlerinin incelemesi devam ediyor.

Yoğun Bakımda Halay ve Şiddet Skandalı

Güllü'nün ölümünün ardından şüphelerin odağında yer alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in hemşirelik yaptığı döneme ait eski görüntüleri de sosyal medyada ve soruşturma dosyasında infial yarattı.

Yayınlanan görüntülerde Gülter'in görev yaptığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar varken halay çektiği görüldü. Bununla da sınırlı kalmayan iddialarda Gülter'in geçmişte bakıma muhtaç hastalara şiddet uyguladığına dair tüyler ürperten ifadeler yer aldı. 1 Ekim'de mahkeme karşısına çıkacak olan sanıkların ve dosyaya giren yeni delillerin adli süreci nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.